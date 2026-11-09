Trung tướng Lê Minh Quang dự Ngày hội 'Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông' năm 2026

Dự ngày hội có đại biểu lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Quân khu 3, TP Hải Phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 490, đoàn viên, thanh niên, học sinh đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.

Trung tướng Lê Minh Quang và các đại biểu tới dự Ngày hội "Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông" năm 2026 tại Lữ đoàn 490.

Phát biểu chào mừng Ngày hội, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, chấp hành pháp luật, kỷ luật; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông.

Trung tướng Lê Minh Quang và các đại biểu dự Ngày hội.

Ngày hội hôm nay có ý nghĩa thiết thực, là dịp để tuổi trẻ đơn vị nâng cao nhận thức, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Lê Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh ý nghĩa của văn hóa giao thông; khái quát những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị Quân đội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động Ngày hội.

Đối với tuổi trẻ Quân đội, đã phát động Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu trao công trình "Thư viện số" do Ban Thanh niên Quân đội phát triển tặng đại diện các đơn vị tại Ngày hội.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử khi tham gia giao thông trong toàn quân, nhất là đối với tuổi trẻ Quân đội, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nhất là Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; Chỉ thị số 91/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo về an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm mọi cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đông đảo lực lượng tham gia tuần hành hưởng ứng Ngày hội "Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông" năm 2026.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội tiếp tục quán triệt các nội dung trọng tâm của năm "An toàn giao thông 2026" và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Bộ Công an, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong tổ chức thực hiện.

Nhân dịp đến dự Ngày hội, Trung tướng Lê Minh Quang và lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 490 đang làm nhiệm vụ huấn luyện.

Đối với đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu phải tự giác học tập, chấp hành nghiêm pháp luật, giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương và xác định đó là một trong những chuẩn mực đạo đức của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải là một tuyên truyền viên về văn hóa giao thông.