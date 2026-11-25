Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành 100% (7/7) nhóm nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, đơn vị đã điều động 237 lượt tàu, 24 lượt xuồng thực hiện nhiệm vụ với hành trình an toàn trên 209.773 hải lý; kiểm tra, tuyên truyền cho 2.221 tàu cá Việt Nam và xử lý 36 tàu vi phạm. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BTL Vùng phối hợp triệt phá 20 vụ án, chuyên án về ma túy với 39 đối tượng, thu giữ gần 8kg ma túy, 38.000 viên ma túy tổng hợp và 64 viên thuốc lắc; xử lý 11 vụ với 14 tàu, 23 đối tượng gian lận thương mại...

Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh hoạt động, thành tích tiêu biểu của đơn vị tại hội nghị.

Về nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị và dân vận được triển khai đồng bộ, sáng tạo. Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng 1.246 tin, bài, phóng sự; phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật và giành nhiều giải cao tại các hội thi. Đơn vị cũng tổ chức 4 chương trình “Tết Hải đảo, Xuân ấm áp - Thắm tình quân dân”, 8 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 5 đợt “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và hỗ trợ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bằng khen, giấy khen của Cảnh sát biển Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Đình Cường biểu dương kết quả nổi bật của Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2026, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu đơn vị nghiêm túc khắc phục hạn chế, siết chặt kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; năm 2027 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững chủ quyền biển, đảo; đấu tranh quyết liệt với tội phạm, buôn lậu, khai thác IUU; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng tặng các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng làm rõ nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng trong năm 2027.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng tặng các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2026.

Nhân dịp này, đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 6 tháng cuối năm 2026 và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2026.