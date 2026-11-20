Dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS Linh Sơn có diện tích xây dựng hơn 2.700m², tổng diện tích sàn gần 9.000m², đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.400 học sinh. Công trình gồm 25 phòng học khối tiểu học, 21 phòng học khối THCS cùng khu hành chính, văn phòng. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn mức độ 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tổng kinh phí 105 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Trung tướng La Công Phương thăm, kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng Trường liên cấp Tiểu học và THCS Linh Sơn.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện nhà thầu cho biết, từ khi nhận bàn giao mặt bằng vào ngày 9-11 đến nay, đơn vị đã khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng công trường, xây dựng lán trại phục vụ thi công; đồng thời triển khai san nền, đạt khoảng 15% khối lượng công việc.

Trung tướng La Công Phương cùng các đại biểu tham quan sơ đồ quy hoạch dự án.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng La Công Phương yêu cầu nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thi công đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đơn vị cần kịp thời báo cáo Ban quản lý dự án để được chỉ đạo giải quyết. Đồng chí lưu ý nhà thầu giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân địa phương; chấp hành nghiêm quy định của Ban quản lý dự án, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp trong khu vực thi công.

Trung tướng La Công Phương kết luận buổi làm việc.

Đoàn công tác Quân khu 1 cùng các đại biểu tặng quà cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV 789 Miền Trung - nhà thầu thi công dự án.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tướng La Công Phương đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình triển khai dự án; đồng thời phối hợp giám sát, cùng chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.