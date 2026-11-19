Trung tướng La Công Phương chúc mừng cán bộ, giảng viên Đại học Thái Nguyên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại các nơi đến thăm, Trung tướng La Công Phương gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y - Dược có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục, đào tạo khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng La Công Phương chúc mừng Trường Đại học Y - Dược.

Đồng chí Chính ủy Quân khu mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm cho học viên, sinh viên; tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu trong giáo dục quốc phòng và an ninh, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.