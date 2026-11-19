Trong không khí phấn khởi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cấp ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Phân hiệu. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của đơn vị trong công tác giáo dục, đào tạo, quản lý và rèn luyện học sinh thời gian qua.

Trung tướng Hà Thọ Bình chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Phân hiệu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy với sự nghiệp giáo dục; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí nhấn mạnh, Phân hiệu cần kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức văn hóa với giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống Quân đội và rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh. Qua đó, giúp các em phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách, từng bước hình thành phẩm chất, bản lĩnh cần thiết để trưởng thành.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên.

Đặc biệt, Tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời động viên, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thực sự tận tâm, trách nhiệm, gần gũi và đồng hành cùng học sinh; xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, chính quy, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng Quân khu tiếp tục quan tâm, phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Phân hiệu.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu động viên trò chuyện học sinh.

Trung tướng Hà Thọ Bình mong muốn các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, kính trọng thầy cô, chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội và Quân đội.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Trần Văn Hội, Bí thư Đảng ủy Phân hiệu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cá nhân đồng chí Tư lệnh, Phó Chính ủy Quân khu và Cục Chính trị Quân khu đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đơn vị. Đồng thời khẳng định, Phân hiệu sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo vào thực tiễn công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung, tiếp thêm động lực để mỗi người tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo thế hệ học sinh có tri thức, đạo đức, bản lĩnh và ý chí vươn lên.