Trung tướng Dương Văn Thăng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường HĐND - UBND xã Bình Mỹ và kết nối trực tuyến với 10 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Củ Chi, Thái Mỹ, Tân An Hội, An Nhơn Tây, Nhuận Đức và Phú Hòa Đông.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Dương Văn Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC, Bí thư Đảng ủy TAQS Trung ương, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo TP.HCM, các sở, ban, ngành và địa phương.

Trung tướng Dương Văn Thăng và ông Nguyễn Thanh Tùng tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, cử tri tại xã Bình Mỹ và các điểm cầu trực tuyến lần lượt phát biểu ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến giáo dục, an sinh xã hội, y tế, môi trường, đất đai và đời sống dân sinh.

Cử tri xã Hóc Môn kiến nghị ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp, bổ sung giáo viên, rà soát chương trình và sách giáo khoa; đồng thời có giải pháp giảm áp lực học tập, phòng, chống bạo lực học đường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số trường, đề nghị bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về chính sách an sinh, cử tri đề nghị nghiên cứu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi xuống còn 70 tuổi, ưu tiên người nghèo, cận nghèo, sống cô đơn, không có lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định.

Cử tri xã Bà Điểm kiến nghị tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và đầu tư cho nông nghiệp.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị nâng cấp y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, trang thiết bị và tạo điều kiện để người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Bà Điểm cũng đề nghị tăng cường giám sát các khoản thu đầu năm học, giảm áp lực học tập cho học sinh; đồng thời đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, có giải pháp xử lý ngập lụt, sạt lở, ô nhiễm môi trường và hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cử tri xã Đông Thạnh tập trung kiến nghị các vấn đề về đất đai, đô thị, phòng chống tội phạm và an sinh. Cử tri đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch dân cư với đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội; đồng thời có giải pháp xử lý tình trạng quy hoạch kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri xã Bình Mỹ đánh giá cao kết quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với tội phạm ma túy, cử tri đề nghị tăng cường phòng ngừa, nhất là tại khu nhà trọ, khu vực đông dân cư; chú trọng giáo dục thanh thiếu niên, hỗ trợ cai nghiện, tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Về y tế và người cao tuổi, cử tri đề nghị nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chú trọng phòng bệnh; đồng thời nghiên cứu mô hình trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe.

Cử tri tham gia hội nghị tại Hội trường HĐND - UBND xã Bình Mỹ.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải, đầu tư hệ thống thoát nước, khắc phục ngập úng và ô nhiễm.

Đặc biệt, đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần nhưng chậm giải quyết, cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình xử lý, bảo đảm việc tiếp xúc cử tri gắn với kết quả giải quyết cụ thể, công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Ghi nhận, theo dõi đến cùng các kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Trung tướng Dương Văn Thăng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những vấn đề được cử tri gửi gắm, đồng thời khẳng định đây là cơ sở quan trọng để đại biểu Quốc hội nắm bắt thực tiễn, tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

“Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, những vấn đề cử tri gửi gắm và tin tưởng. Đây là những nội dung rất quan trọng để chúng tôi, với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nắm được tình hình thực tiễn, tổng hợp và chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp xem xét, giải quyết”, Trung tướng Dương Văn Thăng nói.

Theo Trung tướng Dương Văn Thăng, qua hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào 7 nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất là giáo dục và đào tạo, trong đó cử tri quan tâm đến chất lượng, nội dung chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập của học sinh và việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời.

Trung tướng Dương Văn Thăng, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 12 phát biểu tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai là giao thông, hạ tầng đô thị và phòng, chống ngập, tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, giải quyết ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm và nâng cao hiệu quả công tác chống ngập.

Thứ ba là quy hoạch, đất đai và xây dựng. Cử tri đề nghị công khai thông tin quy hoạch, giải quyết tình trạng quy hoạch kéo dài, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thứ tư là kinh tế, an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Các ý kiến tập trung vào kiểm soát giá cả, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chính sách trợ cấp đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và những người có đóng góp trong quá trình bảo vệ, xây dựng đất nước.

Thứ năm là môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống thiên tai. Cử tri đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả, việc sử dụng hóa chất độc hại; đồng thời chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân.

Trung tướng Dương Văn Thăng phát biểu tại hội nghị.

Thứ sáu là công tác xây dựng pháp luật và hoạt động của Quốc hội. Cử tri mong muốn các đạo luật được xây dựng sát thực tiễn, có tính ổn định, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Thứ bảy là các vụ việc cụ thể do công dân phản ánh, trong đó có những trường hợp liên quan đến quá trình giải quyết đơn tố cáo, đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm. Cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thông tin rõ về tiến độ, kết quả giải quyết để người dân được biết.

Trung tướng Dương Văn Thăng cho biết, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, bên cạnh các nội dung thuộc phạm vi quản lý mà sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời. Tổ đại biểu Quốc hội tiếp tục ghi nhận các kiến nghị, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tập trung giải quyết những vấn đề chưa thể xử lý ngay.

“Đối với những vấn đề chưa giải quyết được ngay, tôi đề nghị các đơn vị, các ngành xác định rõ lộ trình, tiến độ và thông tin để cử tri biết, theo dõi”, Trung tướng Dương Văn Thăng nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đại biểu Quốc hội tiếp tục theo dõi, giám sát và thông tin kết quả đến cử tri theo quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 12 chụp hình lưu niệm cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Liên quan đến việc giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, Trung tướng Dương Văn Thăng cho biết, quy định hiện hành đã xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, xem xét và trả lời kiến nghị. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo để theo dõi, đánh giá kết quả giải quyết.

Trung tướng Dương Văn Thăng nhấn mạnh, đối với những vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và tiến độ thực hiện. Đây cũng là nội dung cần được tăng cường giám sát trong thời gian tới.

“Việc tiếp xúc cử tri không chỉ dừng lại ở ghi nhận ý kiến, kiến nghị mà phải gắn với quá trình theo dõi, giám sát và thông tin kết quả giải quyết để cử tri biết”, Trung tướng Dương Văn Thăng nói.

Ngoài các nội dung trên, Trung tướng Dương Văn Thăng cũng trao đổi thêm một số vấn đề cử tri quan tâm như việc cung ứng sách giáo khoa và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; định hướng chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, phát triển giao thông công cộng; chính sách phát triển nhà ở xã hội, tái định cư; kiến nghị điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi; cùng một số vụ việc cụ thể liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư, trong đó có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.