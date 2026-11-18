Năm 2026, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động, sử dụng 216 lượt tàu, 84 lượt xuồng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trên các vùng biển, đi hơn 65.000 hải lý an toàn. Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 700 lượt tàu cá, phát hơn 5.000 tờ rơi các loại. Tiếp nhận và xử lý 24 thông tin vụ việc tìm kiếm cứu nạn trên biển; điều động 11 lượt tàu thực hiện 8 vụ việc, cứu được 30 người. Đã tiến hành bắt giữ, điều tra, xử lý 577 vụ/589 đối tượng vi phạm; trong đó 23 vụ/ 54 đối tượng vi phạm về lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy...

Trung tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trên hướng biển, tham mưu đề xuất kịp thời với lãnh đạo các cấp những chủ trương, biện pháp, đối sách hợp lý, không để bị động, bất ngờ. Tập trung duy trì nền nếp, chế độ SSCĐ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh, an toàn trên biển. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các hoạt động. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đặc biệt là đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; công tác quản lý tư tưởng bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; nắm chắc tình hình, không để xảy ra những những biến động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác dân vận, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương; tiếp tục rà soát biểu biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của trên…