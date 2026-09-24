Trung thu yêu thương với bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Hiện nay bệnh viện có 129 bệnh nhi dưới 16 tuổi đang điều trị. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Tuấn Anh đã tận tay trao 129 phần quà của Tỉnh ủy cho bệnh nhi và ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các em yên tâm điều trị, sớm hồi phục, trở về với gia đình.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà cho bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi.

Hoạt động thăm, tặng quà bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không may bị ốm đau, phải điều trị tại bệnh viện trong dịp trung thu. Qua đó, góp phần động viên các bệnh nhi và gia đình, đồng thời khích lệ đội ngũ y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em; bảo đảm trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm, chăm sóc và đón Tết Trung thu an toàn, vui tươi, ý nghĩa.

*Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2026” cho bệnh nhi. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu cùng bệnh nhi và người nhà.

Dịp này, mỗi bệnh nhi được nhận 1 phần quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh do lãnh đạo Sở Y tế trao tặng; mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao 5 suất quà, Ban đại diện Hội Phụ huynh lớp 11B6, Trường THPT Chu Văn An trao 7 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Sở Y tế trao quà của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho bệnh nhi.

Trong không khí đầm ấm, bệnh nhi và người nhà được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu với nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, nhận đèn lồng và phá cỗ.

Đối với những bệnh nhi không thể tham dự chương trình do tình trạng sức khỏe, đại diện bệnh viện và các nhà hảo tâm đến từng khoa thăm hỏi, động viên và trao quà. Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần mang đến một mùa trung thu ấm áp; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

Các bệnh nhi và người nhà tham gia hoạt động phá cỗ trung thu.