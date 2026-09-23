'Trung thu yêu thương' tại phân hiệu Bản Giang
Hòa chung không khí rộn ràng của Tết Trung thu 2026, chiều 23/9, tại Phân hiệu Bản Giang, Trường Mầm non Đông Phong (phường Tân Phong) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu, Trường THPT Chu Văn An và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương”.
Tại chương trình, các bé được hòa mình vào không gian cổ tích ấm áp với các hoạt cảnh vui nhộn của chị Hằng, chú Cuội, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ và tham gia phá cỗ với nhiều phần quà ý nghĩa.
Dịp này, các đơn vị phối hợp tổ chức đã trao tặng bánh kẹo, sữa và bim bim cho các bé với tổng kinh phí 35 triệu đồng. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng; còn lại do các doanh nghiệp, cá nhân và Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu chung tay ủng hộ.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/trung-thu-yeu-thuong-tai-phan-hieu-ban-giang-508262