'Trung thu yêu thương' tại phân hiệu Bản Giang

Tại chương trình, các bé được hòa mình vào không gian cổ tích ấm áp với các hoạt cảnh vui nhộn của chị Hằng, chú Cuội, xem múa lân, thưởng thức văn nghệ và tham gia phá cỗ với nhiều phần quà ý nghĩa.

Các đại biểu dự chương trình.

Dịp này, các đơn vị phối hợp tổ chức đã trao tặng bánh kẹo, sữa và bim bim cho các bé với tổng kinh phí 35 triệu đồng. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh ủng hộ 20 triệu đồng; còn lại do các doanh nghiệp, cá nhân và Nhóm Cháo từ thiện Lai Châu chung tay ủng hộ.

Các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ tặng quà học sinh phân hiệu Bản Giang.

... phát quà trung thu cho các bé.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An chuẩn bị mâm cỗ trung thu cho các em.

Các em học sinh vui Tết Trung thu.