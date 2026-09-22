Trung thu yêu thương ở trường học phường An Hải

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II - Đà Nẵng hỗ trợ các suất quà cho học sinh Trường THCS Lê Độ. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tại Trường THCS Lê Độ, bên cạnh những hoạt cảnh vui nhộn do học sinh biểu diễn, nhà trường trao nhiều suất học bổng và thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, nhà trường phối hợp trao tặng 91 thẻ bảo hiểm y tế và 2 suất học bổng từ nguồn kinh phí do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II - Đà Nẵng hỗ trợ. Cạnh đó, từ nguồn quỹ thông qua giải Pickleball, Chi đoàn nhà trường trao tặng 13 suất học bổng.

Không khí Trung thu tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, sáng 22/9, nhà trường tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2026. Chương trình tạo không khí Trung thu rộn ràng với tiếng trống, các điệu múa lân và hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng.

Tại chương trình, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường vận động, trao tặng 62 suất quà gồm các bộ đồng phục học sinh và bánh trung thu đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà tặng gần 33 triệu đồng.

Cũng tại chương trình, chùa Pháp Hội tặng 63 suất quà bánh với mong muốn mang Trung thu ấm áp, yêu thương đến với học sinh.

Nhiều suất quà được trao nhằm khích lệ học sinh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Ảnh: BÙI HƯỜNG

Những món quà được trao nhân dịp Tết Trung thu là tình cảm của nhà trường và cộng đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khích lệ các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.