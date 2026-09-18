'Trung thu yêu thương' đến với các em học sinh đặc biệt

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa gửi lời thăm hỏi, chúc các em học sinh đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và tràn đầy yêu thương.

Theo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, là dịp để gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em. Với học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường chuyên biệt, sự quan tâm đó càng cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, phát huy khả năng và từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

“Mỗi con có một hoàn cảnh, một khả năng và một hành trình trưởng thành riêng”, đồng chí Trần Thị Phương Hoa chia sẻ. Trên hành trình ấy, các em có thể phải đối mặt với những khó khăn mà nhiều bạn cùng trang lứa không trải qua. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, kiên trì của bản thân, cùng tình yêu thương của gia đình và sự tận tụy của thầy cô, các em đã từng ngày vượt qua trở ngại, không ngừng học tập, rèn luyện và tiến bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố động viên các em luôn tin vào bản thân, giữ tinh thần lạc quan, chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện; mạnh dạn thể hiện ước mơ, phát huy khả năng riêng, biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè.

Cũng tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, diễn ra chương trình Vui Tết Trung thu, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã đến dự chương trình và trao quà tới các nhà trường, tặng những phần quà trực tiếp tới tay học sinh.

Sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo thành phố góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi, đồng thời thể hiện sự chăm lo của thành phố đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc thù.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quà tới đại diện các nhà trường. Ảnh Lê Dung.

Tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, 7 trường chuyên biệt gồm: Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Trường PTCS Xã Đàn, Trường Tiểu học Bình Minh, Trường PTCS Hy Vọng, Trường Dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật xã Sóc Sơn và Trường Chuyên biệt Bình Minh xã Đông Anh từ lâu đã trở thành những mái trường của yêu thương, nghị lực và niềm tin.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường tiếp nhận, chuyển giao đầy đủ, kịp thời, công khai những phần quà Trung thu mang tình cảm của lãnh đạo thành phố đến tận tay học sinh và gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao biển tượng trưng quà tặng gửi tới 7 trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Ảnh: Lê Dung

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, sự chăm lo đối với học sinh khuyết tật không chỉ dừng lại ở những dịp lễ, Tết. Các trường cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển. Cùng với đó, kiên trì đổi mới phương pháp giáo dục chuyên biệt, từng bước hỗ trợ học sinh vượt qua những rào cản, phát huy khả năng riêng và tăng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Trong số này, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.086 suất quà dành cho 1.086 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại 7 trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trao biển tượng trưng quà tặng tới các trường. Ảnh: Lê Dung

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của thành phố, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng đối với học sinh khuyết tật. Qua đó, tiếp thêm niềm vui, niềm tin và động lực để các em tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cũng đến trao quà Trung thu tại Dòng Phaolo - Giáo xứ Thạch Bích (xã Bình Minh, Hà Nội). Tại đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 19 suất quà tới các em nhỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền trao quà Trung thu tại Dòng Phaolo - Giáo xứ Thạch Bích. Ảnh: Lê Phương

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ 4.023 suất quà dành cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.