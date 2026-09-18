Trung thu yêu thương cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tối 18/9, chương trình nghệ thuật truyền thống Âm nhạc và Di sản diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội đã góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam; đồng thời tạo không gian để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp trải nghiệm và kết nối với di sản. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Dòng chảy di sản”.