Trung thu yêu thương cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Hòa chung trong không khí vui tươi, rộn ràng của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung thu - mùa trăng của yêu thương, sẻ chia và những ước mơ tuổi thơ, chiều 18/9, UBND Thành phố đã trao quà Tết Trung thu cho học sinh 7 trường chuyên biệt trên địa bàn thủ đô. Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố dự và trao quà Trung thu cho các em học sinh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-thu-yeu-thuong-cung-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-418294.htm