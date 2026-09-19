'Trung thu yêu thương' 2026: Để không bệnh nhi nào bị bỏ lại phía sau

Mang Trung thu đến với những em nhỏ đang điều trị

Trong hai ngày 18-19/9, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2026" dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Thay vì đón Tết Trung thu bên gia đình như nhiều bạn nhỏ khác, không ít bệnh nhi phải ở lại bệnh viện để điều trị bệnh. Có em chỉ nằm viện trong thời gian ngắn, nhưng cũng có những em phải điều trị kéo dài, trải qua nhiều đợt can thiệp và những ngày tháng xa nhà.

Vì vậy, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung thu không chỉ là một hoạt động vui chơi, trao quà mà còn là dịp để các em được hòa mình vào không khí lễ hội, được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Chương trình năm nay được bệnh viện triển khai với nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh Hội chợ "Trung thu yêu thương 2026", bệnh viện tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Khúc ca Blouse trắng – Trung thu yêu thương 2026" với nhiều tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật và giao lưu.

Những sân khấu nhỏ, những tiết mục vui nhộn và những phần quà được trao tận tay đã tạo nên không khí khác hẳn thường ngày trong bệnh viện. Các em nhỏ hào hứng theo dõi chương trình, tham gia trò chơi, vui vẻ nhận quà và có thêm những khoảnh khắc được sống đúng với tuổi thơ của mình.

Tại Hội chợ "Trung thu yêu thương 2026" có 36 quầy hàng, gồm 15 hạng mục quà tặng, dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi. Thạm gia hội chợ, các em không chỉ được nhận những phần quà Trung thu mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tô tượng, tranh cát, xe ô tô điện, câu cá, xúc muồng, workshop làm đèn Trung thu và nhiều trò chơi khác.

Những gương mặt còn mệt mỏi vì bệnh tật cũng trở nên hào hứng, vui vẻ hơn khi được hòa vào không khí Trung thu, được chơi cùng các bạn và có những món quà mang về.

Với các em nhỏ đang phải điều trị dài ngày, những phút giây được vui chơi, được nhận quà và được hòa mình vào không khí lễ hội có ý nghĩa đặc biệt. Đó có thể là một khoảng thời gian ngắn, nhưng giúp các em tạm quên đi cảm giác lo lắng, đau đớn và những ngày dài trong bệnh viện.

Các tiết mục ca nhạc, múa rối, áo thuật được các nghệ sĩ tham gia chương trình biểu diễn phục vụ bệnh nhi. Ảnh: PV

"Các con không bị bỏ lại phía sau"

Chia sẻ tại chương trình, TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện luôn tâm niệm phải tận tâm, bảo đảm chất lượng vì sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Theo TS.BS Cao Việt Tùng, khi nằm viện, trẻ phải trải qua nhiều nỗi đau do bệnh tật. Cùng với đó, gia đình các em cũng phải đối mặt với những gánh nặng về kinh tế và những khó khăn trong sinh hoạt khi phải đồng hành cùng con trong môi trường bệnh viện.

"Vì vậy, ngoài vấn đề chuyên môn để điều trị cho các cháu, chúng tôi luôn mong muốn người bệnh và gia đình người bệnh có được môi trường tốt, cảm thấy an toàn", TS.BS Cao Việt Tùng chia sẻ.

Từ quan điểm đó, các hoạt động dành cho bệnh nhi được Bệnh viện Nhi Trung ương duy trì không chỉ trong dịp Trung thu mà còn xuyên suốt quá trình điều trị.

Bệnh viện tổ chức các lớp học Hy vọng, các sân chơi và nhiều hoạt động hỗ trợ tinh thần để những em nhỏ phải điều trị dài ngày vẫn có cơ hội học tập, vui chơi, giao lưu và duy trì nhịp sống phù hợp với lứa tuổi.

"Các cháu bé có những bệnh cấp tính, có những bệnh mạn tính. Có cháu bệnh cấp tính thì điều trị có thể về nhà ngay, nhưng có những cháu phải nằm viện rất dài ngày. Vì vậy, song hành với hoạt động Trung thu, chúng tôi cũng tổ chức những Lớp học Hy vọng, những sân chơi để các con có thể vơi đi nỗi đau đó", TS.BS Cao Việt Tùng nói.

Gian hàng tết bóng nghệ thuật, chờ xin chữ thư pháp... luôn rất đông các phụ huynh. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc tổ chức các hoạt động Trung thu còn mang một ý nghĩa quan trọng khác, đó là giúp các bệnh nhi cảm nhận rằng các em vẫn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia và không bị bỏ lại phía sau.

"Đây là những dịp các con sẽ thấy là các con không bị bỏ lại phía sau. Và như vậy nó cũng là động lực để các con có thể vượt qua bệnh tật; các gia đình, các bố mẹ cũng có thêm động lực để đồng hành cùng với Bệnh viện Nhi Trung ương", TS.BS Cao Việt Tùng chia sẻ.

Từ đó, các em có thêm cơ hội phục hồi, tái hòa nhập cuộc sống, tiếp tục học tập và hướng tới những kết quả tốt đẹp hơn sau quá trình điều trị.

Các phụ huynh nhận quà cho con trẻ. Ảnh: PV

Hơn 2 tỷ đồng gửi trao yêu thương

Để chương trình "Trung thu yêu thương 2026" được triển khai rộng khắp, Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối với hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ. Nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng được huy động để tổ chức các hoạt động vui chơi, trao quà và tạo không gian Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Tại Cơ sở 2, bệnh viện cũng tổ chức trao quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị. Một số khoa tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 được trang trí tiểu cảnh Trung thu, tạo không gian vui tươi, ấm áp cho người bệnh và gia đình.

Đặc biệt, với những bệnh nhi không thể rời phòng bệnh để tham dự chương trình tại hội trường hay sân khấu ngoài trời, các thầy thuốc và tình nguyện viên sẽ đến tận nơi thăm hỏi, trao quà.

Các em nhỏ được tô tượng, câu cá, chơi trò chơi, chụp ảnh lưu niệm và nhận quà... tại hội chợ. Ảnh: PV

Nhờ đó, Trung thu được đưa đến từng phòng bệnh, từng giường bệnh, để những em nhỏ đang điều trị nặng hoặc chưa đủ điều kiện tham gia các hoạt động tập trung vẫn có thể cảm nhận được không khí của ngày hội.

Theo TS.BS Cao Việt Tùng, những hoạt động như Trung thu yêu thương là sự đồng hành giữa bệnh viện với các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng nhằm chăm lo toàn diện hơn cho bệnh nhi.

"Chúng tôi rất trân trọng những sự chia sẻ của cộng đồng với các cháu bé cũng như người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương", TS.BS Cao Việt Tùng bày tỏ.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương đang bước vào thời điểm số lượng bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp bắt đầu gia tăng. Mỗi ngày, bệnh viện điều trị nội trú khoảng 2.000 bệnh nhân và tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt khám ngoại trú.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì những hoạt động chăm sóc tinh thần càng có ý nghĩa đối với các bệnh nhi và gia đình...

Niềm vui khi được nhận quà của cả bệnh nhi và người thân đi cùng. Ảnh: PV