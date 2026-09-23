Trung thu thanh bình với trẻ em ở xóm trọ

Các em nhỏ háo hức tham dự chương trình “Chuyến xe Thanh Bình – Đem trăng về khu trọ”.

Phường Tân Tạo, TPHCM là nơi tập trung đông công nhân và người lao động nhập cư, con em của họ cũng theo cha mẹ lên đây sinh sống và học tập. Với mong muốn mang đến cho các em một mùa trung thu thanh bình, vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường phối hợp với nhóm thiện nguyện Trao Nụ Cười và Chuyến xe Thanh Bình tổ chức chương trình "Chuyến xe Thanh Bình – Đem trăng về khu trọ".

Gần 400 trẻ em tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường đã cùng nhau đón một đêm Trung thu rộn ràng tại khu nhà trọ bà Nguyễn Minh Hoàng trên đường Lê Đình Cẩn (Tân Tạo, TPHCM). Không có sân đình rộng lớn như ở quê, các em vui Trung thu trong khoảng sân nhỏ trước dãy trọ. Có tiếng nhạc, tiếng cười, những chiếc lồng đèn đủ màu và những phần quà giản dị.

Chú hề tặng bong bóng tạo hình cho trẻ.

Chương trình được tổ chức vào chiều tối, thời điểm các gia đình đã tan ca, giúp cha mẹ có thể sắp xếp thời gian đưa con đến vui hội. Vợ chồng chị Phạm Thị Hòa, đang tạm trú tại phường Tân Tạo, đều làm công nhân may. Gia đình có 3 người con, trong đó bé út Trà My mới hơn 4 tuổi. Tan ca trở về phòng trọ, chị Hòa tranh thủ tắm rửa, thay cho con bộ váy đẹp nhất rồi đưa bé đến dự Trung thu.

Chị Hòa chia sẻ: "Vợ chồng tôi lo làm suốt nên không có điều kiện đưa con đi chơi. Nghe tin phường tổ chức Trung thu ngay gần khu trọ, Trà My thích lắm. Thấy con cứ nhún nhảy theo nhạc, rồi tò mò ngắm nghía chiếc lồng đèn, tôi xúc động lắm. Hai mẹ con còn chưa kịp ăn uống gì, qua đây có bánh trái nên cũng thấy ấm bụng".

Dù thời tiết không thuận lợi, ban tổ chức vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động đã chuẩn bị cho các em, từ chú Cuội hoạt náo, trò chơi có thưởng, múa lân đến chú hề tặng bong bóng tạo hình, ảo thuật. Trong không gian nhỏ của khu trọ, những đứa trẻ không chỉ được vui chơi cùng cha mẹ mà còn có dịp gặp gỡ, làm quen và chia sẻ niềm vui Trung thu với những người bạn cùng sống trong khu trọ.

Các em nhỏ phường Tân Tạo thích thú tham gia các hoạt động tại chương trình.

Gần 400 phần quà, mỗi phần gồm bánh Trung thu, lồng đèn, kẹo và sô-cô-la, được trao tận tay các em. Ban tổ chức cũng chuẩn bị bánh mì và trà tắc để phục vụ trẻ nhỏ và phụ huynh tham dự chương trình.

Dù trời mưa nặng hạt, sắc màu cổ tích của đêm Trung thu vẫn đủ sức níu chân những đứa trẻ nơi đây. Bé Anh Nhi, 5 tuổi và anh trai Anh Huy, 7 tuổi, con chị Phan Thị Ngọc Trâm (tạm trú tại Tân Tạo, TPHCM), thỉnh thoảng lại quay sang nhìn mẹ rồi thủ thỉ: "Mẹ cho con chơi nữa, đừng về nghe".

Theo chị Trâm, Trung thu và Tết Nguyên đán là những dịp các con háo hức nhất trong năm. Những hoạt động vui chơi, trao quà được địa phương tổ chức ngay gần khu trọ nên các em chỉ cần đi bộ là có thể tham gia.

"Nhìn các con chăm chú theo dõi từng tiết mục xiếc, ảo thuật rồi cười toe khi nhận quà, tôi như thấy lại tuổi thơ của mình. Cảm ơn ban tổ chức đã mang một đêm trăng đẹp đến với các con", chị Trâm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM cho biết: Trên địa bàn có nhiều trẻ em sống cùng cha mẹ tại các khu nhà trọ. Vì vậy, địa phương mong muốn tạo thêm những không gian vui chơi gần gũi, để các em có cơ hội trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM (bìa trái) trao lồng đèn cho các em nhỏ.

Theo bà Hạnh, chương trình sẽ được duy trì hằng năm. Phường sẽ linh hoạt lựa chọn những khu nhà trọ có khoảng sân phù hợp để trẻ em ở các dãy trọ lân cận cùng tham gia, qua đó đưa không khí Trung thu đến gần hơn với những gia đình công nhân, người lao động.

Không riêng gì phường Tân Tạo, tại khu phố 16 (Tam Bình, TPHCM) cũng tổ chức chương trình phát lồng đèn và sữa cho trẻ em trên khu phố, con em công nhân, người lao động; hay chương trình "Đêm hội trăng rằm và trao quà học sinh giỏi" do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM phối hợp với LĐLĐ TPHCM và Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM tổ chức. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Mỹ Phước, phường Bến Cát, TPHCM. Đây là khu vực tập trung rất đông công nhân lao động nhập cư…

Một chiếc lồng đèn, một phần quà hay vài giờ được vui chơi cùng bạn bè … chừng ấy cũng đủ để tạo nên một mùa trăng trong trẻo trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ xa quê.