Trung thu tại Singapore - gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật

Gardens by the Bay lung linh đêm Trung thu.

Mùa Trung Thu đã biến Singapore thành một vườn triển lãm ánh sáng khổng lồ ngoài trời. Các địa điểm biểu tượng đồng loạt khoác lên mình những chiếc đèn lồng kỳ ảo, những mô hình đa sắc kể những câu chuyện cổ tích ý nghĩa từng nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ. Gardens by the Bay là nơi ánh sáng và kỳ quan hiện đại hội tụ, đặc biệt và vô cùng ý nghĩa là khu Colonnade of Lights thắp sáng 1.000 chiếc đèn lồng do chính tay cộng đồng vẽ thủ công.

Đèn lồng cùng những lời nhắn gửi vẫn thu hút sự chú ý của du khách.

Từ không gian xanh yên bình, Jurong Lake Gardens thắp sáng những câu chuyện cổ tích vào đêm Trung Thu, trở thành nơi giao thoa của nghệ thuật và gắn kết con người. Hồ Resthouse Pond rực rỡ với những chú cá Koi đầy màu sắc soi mình bơi lội, gợi nhắc ý nghĩa biểu tượng của loài cá này trong văn hóa Nhật Bản và Trung Hoa, tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức sống bền bỉ và dòng chảy may mắn hanh thông.

Bên bờ hồ, chị Corina Paul, thành viên của cộng đồng nghệ thuật phi lợi nhuận Urban Sketchers Singapore đang chăm chú vẽ những chú cá Koi dưới hồ. Chị tâm sự mình đam mê vẽ ký họa trực tiếp tại hiện trường, đặc biệt luôn thích thử ghi lại không khí của Lễ hội Đèn lồng vì đây cũng là dịp tốt để tập vẽ vào ban đêm. Chị nói: “Vẽ đêm rất khác so với ban ngày. Độ tương phản cao, phải cố gắng bắt trọn ánh sáng, hình ảnh phản chiếu, và cả việc xử lý bối cảnh xung quanh nữa”.

Góc Chị Hằng cung Trăng trong Japanese Garden là địa điểm được du khách thích thú.

Chia sẻ với các du khách quan tâm, chị Corina Paul cho biết chị thích dùng kỹ thuật đa chất liệu, với lớp nền là màu gouache. Gouache giống màu nước nhưng lại rất đục và dày, cho phép chị chồng nhiều lớp màu và tạo ra hiệu ứng bề mặt rất riêng. Chị Corina Paul hào hứng kể đã từng vẽ ở Việt Nam.

Chị cũng rất thích không khí Tết Trung Thu ở Việt Nam và mong muốn được quay lại Hà Nội để tiếp tục trải nghiệm. Với chị, Việt Nam có nhiều cảnh đẹp cùng những điều thú vị đến bất ngờ, là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sỹ như chị.

Đến với Chinatown, khu phố người Hoa bừng sáng với những ngôi đền, chùa nổi tiếng, rực rỡ với những dãy đèn lồng nghệ thuật, những cửa hàng bán đồ Trung Thu, cửa hàng ăn uống…, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo chơi, chụp ảnh, giao lưu. Dưới ánh trăng rằm, những cụ ông cụ bà ngồi trò chuyện, uống nước trà, chơi cờ thư thái, hay nhảy múa, hát ca khiến không khí Trung Thu càng thêm tưng bừng mà đầm ấm.

Rực rỡ một góc đèn lồng bên chùa Răng Phật.

Lễ hội Trung Thu 2026 tại Singapore không chỉ tôn vinh di sản văn hóa Á Đông mà còn gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật. Những tác phẩm thủ công tỉ mỉ chất chứa tình cảm và màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng đã mang đến một mùa Trăng ấm áp cho cả người dân lẫn du khách quốc tế.