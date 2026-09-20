Trung thu sớm tiếp động lực cho thiếu nhi vùng khó Đà Nẵng

Vui Trung thu sớm giữa vùng biên giới

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring (xã Đắc Pring), những ngày giữa tháng 9, rộn ràng hơn thường lệ. Sân trường vùng biên giới rực rỡ hơn bởi những chiếc lồng đèn đủ màu, tiếng trống lân và tiếng cười của học sinh.

Những suất quà Trung thu sớm được trao tặng cho học sinh miền núi.

Với những em học sinh miền núi ở đây, Tết Trung thu đến sớm hơn với chương trình “Lồng đèn yêu thương – Nâng bước đến trường” năm 2026 do Thành Đoàn – Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng tổ chức.

Gần 600 học sinh được nhận quà Trung thu với bánh và lồng đèn. Bên cạnh đó các em còn được tặng sách, báo, tập vở mới và đồ dùng học tập. Những món quà nhỏ đã làm cho dịp Tết Trung thu năm nay trở nên ý nghĩa hơn.

Giữa sân trường, tiếng trống vang lên, theo sau ông Địa là 3 chú lân với màu sắc rực rỡ, nhảy nhót rộn ràng. Trong ánh mắt háo hức mong chờ của các em, những chú lân biểu diễn các động tác khó, vui vẻ giao lưu cùng các bạn nhỏ.

Không khí Trung thu rộn ràng khắp sân trường.

Những tràng vỗ tay giòn vang, những tiếng cười nói rộn rã mang không khí của Tết Trung thu đến sớm với các học sinh của xã miền núi khó khăn này. Bên cạnh niềm vui Trung thu ấy còn là sự hỗ trợ của Tuổi trẻ Đà Nẵng để tiếp sức cho những học trò nhỏ vùng biên trong chặng đường học tập sắp tới.

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời, trao 7 máy tính xách tay và 15 điện thoại thông minh cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vượt khó, học tốt. Mỗi thiết bị còn được hỗ trợ 3 năm cước viễn thông và kết nối Internet miễn phí.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn.

Chương trình còn bàn giao công trình thanh niên gắn với nhu cầu thiết thực của học sinh, đó là hệ thống lọc nước được lắp đặt tại điểm trường Mẫu giáo thôn 56 (xã Đắc Pring), góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước và sinh hoạt hằng ngày của giáo viên, học sinh.

Tổng nguồn lực được trao trong chương trình hơn 400 triệu đồng với những phần quà, công trình ý nghĩa để giúp học sinh vùng biên giới có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, mở cánh cửa tiếp cận tri thức và công nghệ.

Những món quà tiếp sức đến trường

Dù còn gần một tuần nữa mới đến Tết Trung thu nhưng các tổ chức Đoàn trực thuộc, Đoàn xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình, ngày hội để cùng các em học sinh đón Trung thu sớm.

Đoàn phường Thanh Khê trao xe đạp mới cho các em học sinh khó khăn ở xã Phú Ninh.

Mới đây, tại xã Phú Ninh, Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên – Hội đồng Đội phường Thanh Khê đã phối hợp tổ chức chương trình “Trung thu cho em – Nâng bước đến trường – Thắp sáng ước mơ” tại Trường TH&THCS Chu Văn An.

Bên cạnh những món quà quen thuộc như bánh Trung thu, lồng đèn, chương trình đã trao 6 xe đạp từ mô hình “Xe đạp yêu thương – Nâng bước đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Đoàn phường cũng bàn giao công trình thanh niên “Ánh sáng xanh” với hệ thống đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng sân trường, một bộ trống Đội cho nhà trường, dụng cụ học tập cho học sinh.

Dịp Trung thu năm nay, nhiều công trình thanh niên được tuổi trẻ Đà Nẵng trao tặng cho các trường, giúp các em học sinh cải thiện điều kiện học tập, vui chơi.

Anh Mai Hồng Anh – Bí thư Đoàn phường Thanh Khê cho hay, mỗi phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng trong đó có sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin mà tuổi trẻ địa phương muốn gửi đến các em học sinh vào dịp Trung Thu. “Chúng tôi mong muốn các em có thêm điều kiện để tiếp tục học tập, rèn luyện để niềm tin và động lực theo đuổi ước mơ của mình”, anh Hồng Anh nói.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi vùng khó được tổ chức với mong muốn những phần hỗ trợ không dừng lại ở niềm vui trước mắt mà tạo thêm điều kiện để các em học tập, rèn luyện.

“Với thiếu nhi vùng biên giới, vùng khó khăn, mỗi sự hỗ trợ đều có ý nghĩa. Bên cạnh những suất quà Trung thu, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng vận động nguồn lực để trao tặng các phần quà hỗ trợ học tập, tiếp sức học sinh đến trường, các công trình thanh niên để giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học. Điều chúng tôi mong muốn là các em cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng”, anh Hùng chia sẻ.