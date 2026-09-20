Trung thu sớm ấm tình quân dân nơi hải đảo TPHCM

Đêm hội trăng rằm dành tặng trẻ em Long Sơn

Chiều 19/9, tại Trường Tiểu học Long Sơn 2 (xã Long Sơn, TPHCM) đã diễn ra chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức.

Chương trình mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng, các ca khúc về chủ đề Trung thu cùng các trò chơi vui nhộn và màn múa Lân - Sư - Rồng…

Các em thiếu nhi thích thú với màn múa Lân - Sư - Rồng tại chương trình. Ảnh: BĐBP TPHCM

Một tiết mục giao lưu văn nghệ của Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TPHCM với các em thiếu nhi.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM - cho biết: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích.

“Các bác, các cô, các chú và gia đình tin tưởng và luôn mong muốn các cháu sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tiến bộ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những bông hoa tươi thắm tô điểm cho quê hương mình”, Đại tá Nguyễn Văn Tiến gửi gắm các em nhỏ.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 300 suất quà cho các cháu thiếu nhi, học sinh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em xã đảo

Ngày 19/9, Đồn Biên phòng Thạnh An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026 tại Đồn Biên phòng Thạnh An (xã Thạnh An, TPHCM).

Tại chương trình, các em thiếu nhi được tham gia các gian hàng sân chơi, chương trình văn nghệ, sân khấu hóa với hình ảnh chú Cuội, chị Hằng, các trò chơi và hoạt động rước đèn Trung thu. Những hoạt động vui tươi, bổ ích góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, nghĩa tình.

Các em thiếu nhi đón nhận những phần quà động viên dịp Trung thu.

Chiến sĩ Biên phòng gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi xã đảo. Ảnh: BĐBP

Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Trung thu cho các em học sinh trên địa bàn xã Thạnh An, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gồm bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và dụng cụ học tập; trao 40 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho con em cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng các phần quà cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thạnh An là xã đảo cách biệt với đất liền, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, sinh kế phụ thuộc nhiều vào biển và điều kiện tự nhiên.

Nhân mùa Tết Trung thu, từ ngày 17-19/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu biên cương” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo. Chuỗi hoạt động gắn nhiệm vụ hướng về biển, đảo với chăm lo con người, trong đó chú trọng chăm lo thiếu nhi Côn Đảo nhân dịp Tết Trung thu. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đêm hội “Trăng thu biên cương”, qua đó tạo không gian vui Tết Trung thu với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu và trao quà. Đây cũng là dịp lan tỏa tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến gần hơn với thiếu nhi nơi biển, đảo. Thực hiện chuỗi hoạt động, thành phố dành 200 triệu đồng để chăm lo trẻ em Côn Đảo, trong đó tặng quà cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao 22 mô hình đèn lồng Trung thu phục vụ các em tại đêm hội “Trăng thu biên cương”. Cùng với hoạt động vui Tết Trung thu, thành phố còn hỗ trợ học tập cho 20 học sinh tại Côn Đảo, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm điều kiện và niềm tin để các em tiếp tục nỗ lực trong học tập. Bên cạnh hoạt động chăm lo thiếu nhi, TPHCM cũng trao kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại Trạm Radar 590, Trạm Radar 32, Trung đoàn Hỗn hợp 39, lực lượng Quân sự đặc khu và Biên phòng Côn Đảo, khánh thành công trình Khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao các công trình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng các đơn vị. Ảnh: MTTQ