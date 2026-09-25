Trung thu sẻ chia, thắp sáng niềm vui trẻ thơ

Thiếu nhi phấn khởi vui chơi trong đêm hội Trăng rằm tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Từ những sân chơi gần gũi đến những phần quà được trao tận tay, các hoạt động có sự chung tay của địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, góp phần mang đến cho trẻ em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Trung thu rộn ràng, lưu giữ ký ức tuổi thơ

Với thiếu nhi, Trung thu là dịp được vui chơi, được tự tay làm những chiếc lồng đèn, cùng bạn bè rước đèn, phá cỗ và hòa mình vào không khí ngày hội. Tại Vĩnh Long, nhiều hoạt động được tổ chức theo hướng để các em trực tiếp tham gia và trải nghiệm, qua đó vừa mang đến niềm vui vừa lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ cho các em.

Đã thành thông lệ, mỗi dịp Trung thu, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm hội, các em trực tiếp tham gia và phát huy sự sáng tạo qua hội thi làm lồng đèn, trưng bày mâm cỗ, chơi trò chơi dân gian và rước đèn. Không khí vui tươi, sự háo hức hiện rõ trên những gương mặt trẻ thơ khi các em được tự tay làm, được chơi và hòa mình vào những hoạt động gắn với Tết Trung thu truyền thống.

Học sinh Nguyễn Tường Vy - Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cho biết, em rất vui khi được tham gia làm lồng đèn, rước đèn và xem múa lân cùng các bạn. Em thích nhất là không khí rộn ràng của đêm hội, được tự tay làm chiếc lồng đèn và cùng bạn bè vui chơi. Đây là một trải nghiệm vui và đáng nhớ đối với em trong mùa Trung thu năm nay.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Thị Cẩm Hương cho biết, Trung thu vừa là ngày hội của tuổi thơ, để thiếu nhi vui chơi, trải nghiệm, vừa là dịp để gia đình, nhà trường và xã hội thể hiện trách nhiệm đối với thế hệ tương lai. Hằng năm, Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh duy trì các hoạt động chăm lo Tết Trung thu, hướng về cơ sở, tổ chức nhiều chương trình vui chơi và trao quà sớm cho thiếu nhi tại các địa phương. Qua mỗi hoạt động, thiếu nhi có thêm cơ hội vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc lồng đèn, phần bánh hay suất học bổng không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội mà còn là sự động viên để các em thêm tự tin, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Thiếu nhi phấn khởi vui chơi trong đêm hội Trăng rằm tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi, các hoạt động Trung thu tại cơ sở còn được tổ chức gắn với không gian văn hóa quen thuộc của từng địa phương. Tại xã Bình Phước, hơn 1.800 phần quà được trao đến các trường trên địa bàn. Các đêm hội trăng rằm với múa lân, chú hề, trò chơi và quà bánh mang đến cho thiếu nhi những giờ phút vui tươi, sôi nổi.

Đặc biệt, chương trình “Trăng về sân đình” tạo một không gian Trung thu gần gũi, đậm nét làng quê Nam Bộ. Sân đình vốn là nơi người dân gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, nay trở thành nơi trẻ em cùng nhau vui hội. Dưới ánh trăng, tiếng trống vang lên, các em nghe kể chuyện Trung thu, giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, tham gia trò chơi và quây quần phá cỗ. Với các em nhỏ, đây là lần đầu em được tham gia một đêm hội Trung thu dưới mái đình. Không gian mới lạ nhưng gần gũi, cùng tiếng trống lân, những câu chuyện về Trung thu và các hoạt động vui chơi tạo không khí thích thú, giúp các em hiểu thêm về nét văn hóa Trung thu của dân tộc .

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phước Trần Hưng Lộc cho biết, chương trình “Trăng về sân đình” được tổ chức với mong muốn đưa trẻ em trở lại không gian văn hóa quen thuộc của làng quê Nam Bộ. Qua ánh trăng, tiếng trống, những chiếc lồng đèn, điệu múa lân và các hoạt động truyền thống, các em đã thỏa sức vui chơi, qua đó cảm nhận và hiểu hơn về những giá trị văn hóa của quê hương. Địa phương mong muốn mỗi mùa Trung thu không chỉ mang đến tiếng cười, những chiếc lồng đèn hay phần quà, mà còn để lại trong các em những kỷ niệm đẹp. Từ một đêm hội dưới mái đình, những nét đẹp văn hóa được tiếp cận theo cách gần gũi, sinh động, để niềm vui tuổi thơ gắn với tình cảm cộng đồng và những giá trị truyền thống của địa phương.

Chăm lo để mọi trẻ em đều có Trung thu

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long trao quà trung thu cho thiếu nhi.

Nhằm mang Trung thu đến với mọi trẻ em, những ngày qua, các hoạt động vui Tết Trung thu được tổ chức ở nhiều địa phương trong tỉnh với nhiều hình thức phong phú. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay góp thêm nguồn lực tổ chức các sân chơi cho trẻ.

Tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long (xã Phú Quới), Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long, Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh, Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long, Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các nhà hảo tâm cùng phối hợp tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm năm 2026” dành cho trẻ em và người cao tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm. Ban Tổ chức trao tặng nhiều phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn, thực phẩm... đến 20 trẻ em và 40 người cao tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm, tổng trị giá 24 triệu đồng. Không khí đêm hội thêm ấm áp với múa lân, sư, rồng, giao lưu văn nghệ, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội và hoạt động thắp lồng đèn. Người cao tuổi tại Trung tâm cũng cùng thưởng thức bánh Trung thu, xem biểu diễn nghệ thuật và đón đêm trăng.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long Trần Cẩm Loan cho biết, Trung thu là dịp để mọi người cùng ngồi lại, vui chơi và cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia. Sự đồng hành của các nhà hảo tâm không chỉ mang thêm niềm vui trong đêm hội mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi, để các em được đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn về vật chất và ấm áp hơn về tinh thần.

Trao quà Trung thu cho thiếu nhi tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Tại xã Phú Quới, ngay từ sớm, địa phương đã chủ động huy động kinh phí, chuẩn bị quà Trung thu cho thiếu nhi. Lực lượng đoàn viên cũng tích cực chuẩn bị các hoạt động vui chơi, giao lưu và những phần quà dành tặng các em. Qua chương trình “Trung thu cho em năm 2026”, xã chăm lo cho hơn 9.400 học sinh, trong đó hơn 5.000 em thuộc diện khó khăn. Từ nguồn xã hội hóa, địa phương vận động bánh Trung thu, lồng đèn, kẹo, sữa... trao tặng học sinh; đồng thời hỗ trợ 138 trẻ mồ côi, khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Quới Lê Thị Bình Cư cho biết, địa phương luôn quan tâm công tác chăm lo trẻ em, tạo điều kiện để các em được tham gia ngày hội truyền thống, vui chơi và cảm nhận sự yêu thương, đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Sự tham gia của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và lực lượng đoàn viên đã góp thêm nguồn lực, để nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được vui chơi cùng bạn bè, đón Trung thu trong không khí vui tươi và cảm nhận sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Nhằm mang Trung thu đến gần hơn với thiếu nhi, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, ngành đã đến thăm, động viên và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các em trong dịp Tết Trung thu. Sự quan tâm, những lời thăm hỏi và món quà trao tận tay giúp ngày hội của thiếu nhi thêm ấm áp, vui tươi. Từ những chiếc lồng đèn tự tay làm, những đêm hội dưới ánh trăng đến những phần quà trao tận tay, Trung thu cho thiếu nhi được vun đắp bằng sự chung tay của cộng đồng, để mọi trẻ em đều có niềm vui, lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ và thêm động lực học tập, vươn lên.