Trung thu ở 'mái nhà' thể thao Hà Nội

Linh hoạt cách đón Trung thu

Các VĐV năng khiếu bóng đá nữ Hà Nội có một Trung thu 2026 ấm áp bên bạn bè, các HLV. Ảnh: Nguyễn Minh

Những ngày Rằm tháng Tám, không khí Trung thu đã len vào các khu tập luyện, phòng ở của VĐV tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội). Với gần 1.000 VĐV năng khiếu đang được đào tạo, trong đó có nhiều em còn rất nhỏ và phải xa gia đình để theo đuổi thể thao, một buổi Trung thu tưởng như đơn giản lại có ý nghĩa riêng.

Không tổ chức theo một khuôn mẫu chung, các bộ môn chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với lịch tập luyện, địa điểm và độ tuổi VĐV. Có nơi tổ chức ngay tại phòng ở, có nơi chọn nhà tập, cũng có bộ môn đưa VĐV ra nhà hàng gần Trung tâm sau buổi tập. Điều quan trọng nhất vẫn là tạo được khoảng thời gian để các em cùng nhau quây quần.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Đới Đăng Hỷ, tổ chức Trung thu cho VĐV trẻ là hoạt động được duy trì hằng năm. Ngoài Trung thu, vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và một số thời điểm phù hợp, Trung tâm cũng tạo điều kiện để các em có những hoạt động chung, qua đó phần nào bù đắp khoảng cách với gia đình.

Việc tổ chức được giao cho các bộ môn chủ động thực hiện. Trưởng bộ môn cũng là tổ trưởng công đoàn sẽ căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức.

Tối 24-9, bộ môn bóng đá của Trung tâm chọn chính phòng ở của VĐV tại Trung tâm làm nơi tổ chức Trung thu cho các VĐV năng khiếu nữ với chủ đề rõ ràng: “Trăng Rằm sân cỏ - Gắn kết những ước mơ 2026”. Không gian được bài trí gọn gàng, ấm cúng khiến các em thực sự phấn khích. Sau giờ tập, những cô bé đang theo đuổi giấc mơ sân cỏ lại có dịp ngồi lại bên nhau, cùng ăn uống, trò chuyện trong không gian thân thuộc với những đồ ăn, thức uống đậm chất Trung thu và đương nhiên không thể thiếu đèn ông sao.

Các VĐV năng khiếu bóng đá nữ Hà Nội cùng tận hưởng không khí Trung thu 2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Cách làm này cũng phù hợp với đặc thù của bóng đá trẻ Hà Nội. Theo Trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội Nguyễn Trọng Hồng, các tuyến đào tạo bóng đá nam, nữ của bộ môn trải dài nhiều tuyến, tập luyện ở những địa điểm khác nhau. Vì vậy, mỗi đội có thể chủ động tổ chức theo điều kiện của mình, miễn sao VĐV có được một buổi Trung thu vui vẻ.

Với bộ môn võ cổ truyền, hơn 20 VĐV trẻ dưới 15 tuổi đang tập trung tại Nhà thi đấu Hà Đông đón Trung thu ngay sau buổi tập tối 24-9. Những chiếc bánh Trung thu, món ngọt được các huấn luyện viên chuẩn bị đầy đủ co học trò. Trưởng bộ môn võ cổ truyền Nguyễn Khắc Phấn cho biết đây là hoạt động thường xuyên của bộ môn, với mong muốn tạo không khí gia đình cho những VĐV trẻ phải xa nhà để theo đuổi đam mê.

Ở bộ môn cử tạ, Trung thu được tổ chức vào tối 25-9 ngay tại nhà tập. Không gian nhà tập quen thuộc trong ngày thường của những bài tập nặng lại trở thành nơi các VĐV trẻ cùng ăn uống, trò chuyện. Trưởng bộ môn cử tạ Dương Thị Ngọc cho biết trong bộ môn có nhiều VĐV nhỏ tuổi, nhiều em xa nhà từ khi còn bé. Vì thế, Trung thu là một trong những dịp bộ môn thường xuyên tổ chức để các em có thêm cảm giác sum vầy.

Trung thu 2026 đáng nhớ của các VĐV trẻ cử tạ Hà Nội vào tối 25-9. Ảnh: Ngọc Dương

Một bữa tiệc giản dị được chuẩn bị với suất gà rán, hoa quả, bánh Trung thu cũng đủ khiến buổi liên hoan mừng Trung thu của bộ môn cử tạ thêm ấm cúng. Và điều khiến người chứng kiến xúc động là khi các VĐV cùng hô vang câu: “Chúng con cảm ơn các thầy các cô ạ!” trong ngày vui của mình, để tri ân, bày tỏ sự biết ơn những người đã dành sự quan tâm đến các em. Đó là nét văn hóa thực sự đáng trân trọng, để thấy bài học làm người luôn đến từ mọi không gian, mọi thời điểm. Và để thấy dân thể thao không chỉ biết tập và tập..

Từ bữa ăn chung đến cảm giác “ở nhà”

Buổi liên hoan chào đón Trung thu 2026 của thầy trò đội bi sắt Hà Nội. Ảnh: Tuấn Bùi

Nếu bóng đá nữ chọn phòng ở, võ cổ truyền chọn bên nhà thi đấu , cử tạ chọn phòng tập, thì bộ môn bi sắt lại đưa Trung thu đến gần hơn với một bữa ăn chung.

Trưa 25-9, đúng ngày Rằm tháng Tám, các VĐV bi sắt được tổ chức ăn tại một nhà hàng gần Trung tâm ngay sau giờ tập. Cách làm này vừa giúp các em không phải di chuyển xa, vừa bảo đảm lịch tập luyện, đồng thời tạo được khoảng thời gian đủ thoải mái để cả đội cũng như các VĐV lớn tuổi, các huấn luyện viên ngồi bên nhau.

Trưởng bộ môn bi sắt Đặng Xuân Vui cho biết dù bận đến đâu, bộ môn vẫn cố gắng tổ chức Trung thu cũng như những hoạt động dành cho trẻ em. Với những VĐV trẻ đang sống xa gia đình, những dịp như vậy càng cần được duy trì để các em có thêm niềm vui ngoài giờ tập luyện. Từ nhiều năm nay, bộ môn vẫn luôn duy trì nếp sinh hoạt tập thể này. Đồng thời, lãnh đạo bộ môn, các HLV cũng coi đây là cách để gắn kết giữa thầy cô và học trò, giữa vận động viên với nhau. “Thực sự, khi đặt vấn đề tuyển các em vào tập tại bộ môn, chúng tôi đã hứaa với gia đình các em rằng đây sẽ là mái nhà thứ hai. Và muốn làm được điều đó thì phải có các hoạt động gắn kết các em, giữa các em với thầy cô” – Trưởng bộ môn bi sắt Đặng Xuân Vui chia sẻ.

Trong số các VĐV tham dự buổi gặp mặt có Nguyễn Ngọc Ánh, VĐV vừa giành HCV nội dung đôi nữ tại Giải vô địch trẻ Quốc gia năm 2026. Với Ánh, điều khiến em xúc động không chỉ là được đón Trung thu cùng đồng đội, mà còn là cảm giác được các thầy quan tâm.

Những sự chăm lo ấy khiến Ánh cảm nhận bộ môn như một gia đình, như một ngôi nhà thứ hai. Chính cảm giác gần gũi đó giúp VĐV trẻ thêm gắn bó với đội, với nơi mình tập luyện và có thêm động lực để cố gắng.

Đó cũng là điều đáng quý trong những hoạt động tưởng chừng rất nhỏ. Một VĐV trẻ xa nhà có thể không cần một chương trình thật lớn. Các em cần có người quan tâm đến mình trong những ngày đặc biệt, có bạn bè cùng chia vui và có thầy cô đồng hành cả sau mỗi buổi tập luyện hay thi đấu.

Nhiều Trưởng bộ môn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đã chia sẻ, điều quan trọng không phải là tổ chức Trung thu thật hoành tráng, quan trọng là tổ chức để các em cảm thấy đây như nhà mình. Bởi khi một VĐV trẻ coi nơi tập luyện là một phần của cuộc sống, sự gắn bó với bộ môn cũng được vun đắp tự nhiên hơn.

Thực tế, các bộ môn có cách làm khác nhau, song cùng hướng tới một mục tiêu. Đó là để những VĐV trẻ, nhất là những em phải xa nhà, không cảm thấy khoảng cách trong những ngày vốn dành cho gia đình, bạn bè chòm xóm hay cùng khu phố...

Để rồi, sau này, bên cạnh ký ức về những buổi tập vất vả, những lần thi đấu đầy kịch tính, các em có thể còn nhớ những mùa Trung thu giản dị bên thầy cô và đồng đội. Những ký ức ấm áp ấy cũng là một phần của “mái nhà” thể thao Hà Nội. Từ đó, góp thêm động lực để các em gắn bó, trưởng thành và tiếp tục cống hiến cho thể thao Thủ đô.