Trung thu nối những hành trình đến trường

Đại diện các đơn vị trao quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An.

Tình kết nghĩa từ những việc làm cụ thể

Trong tiếng trống rộn ràng của ngày hội Trung thu, sân Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (xã Phú Ninh) trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Những ánh mắt háo hức của học sinh hướng về sân khấu, nơi những món quà đã được chuẩn bị dành tặng các em.

Chương trình “Trung thu cho em - Nâng bước đến trường, thắp sáng ước mơ” năm 2026 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội phường Thanh Khê phối hợp Đoàn xã Phú Ninh tổ chức.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và cụ thể hóa mô hình “Tương trợ kiến tạo tương lai” do Thành đoàn phát động.

Từ nhu cầu thực tế của học sinh và nhà trường, các đơn vị triển khai nhiều phần việc thiết thực, đồng hành cùng các em lâu dài hơn.

Trong đó, mô hình “Xe đạp yêu thương - Nâng bước đến trường” trao tặng 6 chiếc xe đạp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với các em, đó không chỉ là món quà mà còn là phương tiện để mỗi ngày đến trường bớt đi một phần khó nhọc.

Trao tặng xe đạp, tiếp thêm niềm vui và động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Cùng với đó, 4 đèn năng lượng mặt trời thuộc công trình thanh niên “Ánh sáng xanh” được trao tặng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, đồng thời lan tỏa thông điệp về sử dụng năng lượng xanh.

Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An còn được trao tặng bộ trống, mang đến một thanh âm mới cho đời sống học đường. Bộ trống sẽ được sử dụng trong các buổi sinh hoạt Đội, nghi thức và hoạt động tập thể.

Đặc biệt, 100 suất quà Trung thu cùng 100 suất dụng cụ học tập được trao cho học sinh của trường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 60 triệu đồng, từ sự chung tay, đồng hành của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phường Thanh Khê.

Bí thư Đoàn phường Thanh Khê Mai Hồng Anh cho biết, điều tuổi trẻ Thanh Khê hướng đến không chỉ là tổ chức một chương trình Trung thu rồi khép lại khi những phần quà được trao đi.

“Chúng tôi mong muốn hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn phường Thanh Khê và Đoàn xã Phú Ninh ngày càng đi vào chiều sâu. Mỗi hoạt động nếu được bắt đầu từ nhu cầu thực tế của địa phương, của thanh thiếu nhi sẽ tạo ra giá trị lâu dài hơn. Những chiếc xe đạp, ánh đèn, dụng cụ học tập hôm nay sẽ trở thành những phần việc cụ thể để đồng hành cùng các em”, ông Mai Hồng Anh chia sẻ.

Chương trình mang đến những món quà ý nghĩa, góp phần nối dài sự sẻ chia và đồng hành cùng thiếu nhi.

Nối dài những ước mơ

Thầy Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, đánh giá sự đồng hành của các tổ chức Đoàn có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường, nhất là khi sự hỗ trợ được đặt vào những nhu cầu cụ thể của học sinh.

“Những phần quà trước hết mang lại niềm vui cho các em trong dịp Trung thu, tạo động lực để các em vượt khó, thực hiện ước mơ. Những chiếc xe đạp, dụng cụ học tập hay công trình ánh sáng đều có giá trị sử dụng lâu dài. Nhà trường rất trân trọng sự quan tâm của tuổi trẻ Thanh Khê và Đoàn xã Phú Ninh đối với học sinh”, thầy Hùng nói.

Theo thầy Hùng, nhà trường mong muốn tiếp tục phối hợp để các nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Bí thư Đoàn xã Phú Ninh Nguyễn Quốc Khánh cho rằng chương trình là một dấu ấn cụ thể trong mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tổ chức Đoàn.

“Thanh Khê có những điều kiện khác Phú Ninh, nhưng tuổi trẻ hai địa phương có thể gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Từ chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với thanh niên, thiếu nhi và nhu cầu thực tế của địa phương”, anh Khánh chia sẻ.

Em Tống Gia Khánh, học sinh lớp 6/1 Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An nói: “Em rất vui khi được nhận chiếc xe và quà Trung thu. Em sẽ cố gắng đi học đầy đủ, chăm chỉ học tập và giữ gìn chiếc xe thật tốt”.

Từ Thanh Khê đến Phú Ninh, khoảng cách địa lý được nối gần bằng những tấm lòng. Mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tổ chức Đoàn cũng có thêm một cách để được vun đắp - không chỉ gặp nhau trong những dịp giao lưu mà cùng tìm kiếm những việc làm có ích cho cộng đồng.

Theo Bí thư Đoàn phường Thanh Khê Mai Hồng Anh, sau chương trình, hai đơn vị sẽ tiếp tục trao đổi để có thêm những hoạt động phù hợp trong thời gian tới.

“Chúng tôi hy vọng những gì bắt đầu từ chương trình Trung thu hôm nay sẽ được nối dài bằng những hoạt động khác. Khi hai đơn vị hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì sự phối hợp sẽ thực chất hơn”, ông Hồng Anh nói.