Trung thu này có gì vui: Xem Xứ sở Ánh Trăng, ngắm tranh Kể Chuyện Dưới Trăng

Tối Trung thu năm nay, VTV3 sẽ mang đến Xứ sở Ánh Trăng - chương trình đặc biệt mở ra một hành trình cảm xúc diệu kỳ để mọi người cùng tìm lại tuổi thơ và những ký ức ngọt ngào bên gia đình.

Kịch bản bắt đầu bằng một sự cố hy hữu ngay đêm rằm tháng Tám khi cô Trăng bỗng nhiên biến mất khỏi xứ sở Ánh Trăng, khiến Bác Trâu Vàng và Anh Cuội phải cuống cuồng lên đường đi tìm. Hành trình tìm kiếm cô Trăng ham chơi cuối cùng đã trở thành chuyến đi đong đầy cảm xúc, giúp người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, còn giới trẻ sẽ trân trọng hơn sợi dây kết nối với gia đình. Bởi ánh trăng chưa bao giờ mất đi, chính con người hiện đại đang dần quên mất việc ngẩng đầu lên nhìn trăng và quan tâm đến người thân yêu quanh mình.

Xứ sở Ánh Trăng cực hoành tráng với màn rước đèn rực rỡ cùng các điệu múa Lân - Sư - Rồng tưng bừng, đưa khán giả khám phá nét đẹp dân gian từ các làng nghề như nặn tò he, làm phỗng đất, trải nghiệm cùng những người trẻ gìn giữ những món đồ truyền thống…

Tất nhiên, Xứ sở Ánh Trăng không thể thiếu những giai điệu Trung thu quen thuộc được phối khí mới mẻ như Rước Đèn Tháng Tám, Chiếc Đèn Ông Sao, Về Miền Cổ Tích... chưa kể trích đoạn nhạc kịch được viết mới hoàn toàn dành cho chương trình.

Nhân dịp này, cuộc thi sáng tác thơ và vẽ tranh mang chủ đề Kể Chuyện Dưới Trăng cũng được tổ chức để các tween cùng kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất, cảm xúc ấn tượng nhất về ngày Trung thu. Trong mắt các bạn trẻ, mùa Trung thu đẹp nhất đôi khi được gọi tên bằng một khoảnh khắc rất đỗi thân thương: Khi cả gia đình cùng ngồi bên nhau.

Những bức tranh, những dòng thơ hồn nhiên, trong trẻo đều kể về niềm vui ngập tràn khi cả nhà quây quần để cùng ngắm trăng và chờ phá cỗ Trung thu, được nghe ông bà kể những tích truyện xa xưa về chú Cuội - chị Hằng, được cùng bố mẹ nhâm nhi từng miếng bánh. Chẳng cần gì xa xôi hào nhoáng, chúng mình chỉ cần một ngày Tết đoàn viên ấm cúng bởi “Trung Thu thật là đẹp/ Khi có gia đình bên nhau".