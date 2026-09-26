Trung thu muộn ở vùng đồng bào Khmer Ô Lâm

Các em học sinh dân tộc Khmer vui Tết Trung thu muộn

Niềm vui rộn rã nơi phum sóc khó khăn

Chương trình do UBND xã, Đoàn Thanh niên xã Ô Lâm phối hợp cùng các mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức, mang niềm vui đến hàng trăm trẻ em Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Khi cái nắng gay gắt của miền núi An Giang dịu dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, sân chùa Sà Lôn lại bừng sáng bởi sắc màu lung linh của những chiếc lồng đèn và tiếng cười rộn rã của hàng trăm em nhỏ Khmer.

Chương trình Trung thu muộn với chủ đề “Mang trăng về phum sóc” không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn lan tỏa hơi ấm tình người từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm.

Xã Ô Lâm là địa bàn miền núi, với khoảng 65% dân số là đồng bào Khmer. Trong đó, ấp Sà Lôn là một trong 10 ấp dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn của địa phương. Đời sống của nhiều hộ dân nơi đây còn chật vật, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất lúa và lao động làm thuê.

Với trẻ em nơi đây, một đêm Trung thu có bánh, có lồng đèn, có tiếng trống lân - sư - rồng rộn rã là niềm vui giản dị nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện để thực hiện.

Ngay từ sớm, hàng trăm em nhỏ trong những bộ quần áo tươm tất đã cùng cha mẹ háo hức tìm về sân chùa Sà Lôn. Các em được hòa mình vào không gian sinh hoạt tập thể, tham gia trò chơi, giao lưu văn nghệ và nhận quà.

Tiếng trống rộn ràng hòa cùng những điệu múa lân - sư - rồng sôi động, uyển chuyển thu hút sự chú ý của các em nhỏ. Những tràng vỗ tay, tiếng cười vang lên không ngớt. Các tiết mục văn nghệ, những điệu múa Khmer càng làm cho đêm hội thêm sinh động, đậm nét văn hóa phum sóc.

Trong không khí tràn ngập niềm vui, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Sà Lôn, gửi lời chúc mừng Tết Trung thu đến các em thiếu nhi.

Hòa thượng cùng chư tôn đức và đại diện các đoàn tài trợ ân cần thăm hỏi, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm ngoan, kính thầy, yêu bạn, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhiều phần quà được trao đến các em học sinh

Nụ cười rạng rỡ của những mầm non phum sóc

Dịp này, đoàn mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh trao tặng 300 phần quà cho thiếu nhi Khmer tại ấp Sà Lôn. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm bánh Trung thu, sữa, lồng đèn và gấu bông; tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, góp phần đem đến cho trẻ em vùng khó một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy hơn. Bên cạnh đó, các em còn được phục vụ nước uống, bánh mì miễn phí do các mạnh thường quân địa phương hỗ trợ.

Nhận trên tay phần quà Trung thu cùng chiếc lồng đèn mới, ánh mắt những em nhỏ Khmer ánh lên niềm vui trong trẻo. Em Neáng Chanh Đa, học sinh lớp 1, điểm phụ Trường Tiểu học Lương Phi, ấp Sà Lôn, hồn nhiên chia sẻ: “Hôm nay con vui lắm! Lần đầu tiên con được xem múa lân gần như vậy, tiếng trống rất to và vui tai. Con còn được các chú cho bánh, sữa và chiếc lồng đèn gấu bông rất đẹp. Tối nay về nhà con sẽ thắp đèn đi chơi cùng các bạn trong sóc.”

Đứng bên cạnh bạn, em Chau Som Nang, học sinh lớp 4, điểm phụ Trường Tiểu học Lương Phi, cũng phấn khởi nói: “Đây là kỳ Trung thu vui nhất và đáng nhớ nhất của chúng con từ trước đến nay. Mấy ngày trước nghe thầy cô nói sẽ có chương trình ‘Mang trăng về phum sóc’, chúng con mong chờ từng ngày. Hôm nay không chỉ được nhận quà, được ăn bánh kẹo mà còn được tham gia các trò chơi dân gian rất vui. Con cảm ơn các cô chú mạnh thường quân và các anh chị đoàn viên rất nhiều. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, vâng lời cha mẹ và thầy cô.”

Chương trình “Mang trăng về phum sóc” khép lại khi ánh trăng đã lên cao, soi sáng những con đường dẫn vào phum sóc. Những chiếc lồng đèn lung linh, tiếng hát hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ tạo nên một đêm Trung thu đáng nhớ giữa vùng đất còn nhiều khó khăn.

Các em học sinh rất vui khi được múa hát trong chương trình

Trọn vẹn tấm lòng chăm lo thế hệ tương lai

Chia sẻ về công tác vận động xã hội hóa và chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Trung thu năm nay, ông Trương Thiện Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ô Lâm, cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trẻ em Khmer ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, từ nguồn kinh phí xã hội hóa và ngân sách địa phương, xã Ô Lâm đã cấp phát tổng cộng 2.900 phần quà Trung thu, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho trẻ em trên địa bàn.

Để mọi trẻ em đều có cơ hội vui Tết Trung thu, địa phương tổ chức 2 điểm “Vui hội trăng rằm” tập trung tại UBND xã và chùa Sà Lôn. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên và các nhóm thiện nguyện trực tiếp mang quà đến 5 điểm trường trên địa bàn trao tận tay học sinh. Mỗi phần quà có giá trị từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Ban Tổ chức cảm ơn nhà tài trợ đã mang quà đến cho các em học sinh vùng đồng bào Khmer

Theo ông Trương Thiện Huy, sự đồng hành của các mạnh thường quân là nguồn động viên lớn, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Không chỉ đơn thuần là những phần quà, chương trình Trung thu còn mang đến món quà tinh thần ý nghĩa, gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Từ sân chùa Sà Lôn, những chiếc lồng đèn nhỏ tiếp tục theo các em trở về phum sóc. Ánh sáng ấy không chỉ soi sáng một đêm Trung thu, mà còn góp phần thắp lên niềm tin, ước mơ và động lực để những mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên xây dựng tương lai.