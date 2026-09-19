Trung thu lung linh sắc màu di sản

Trong hai ngày 19 và 20.9.2026, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”.

Chương trình Trung thu "Sắc màu di sản" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tại không gian trình diễn dân gian trước tòa Cánh diều, công chúng được hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn múa lân sư và làn điệu hát xẩm - loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các góc check-in nghệ thuật bên chú lân rực rỡ và mâm cỗ trông trăng truyền thống là điểm dừng chân giúp các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ.

Trẻ em thích thú với màn múa Lân

Trẻ em nước ngoài cũng thích thú với không khí rộn ràng Tết Trung thu của Việt Nam

Bước vào hành trình khám phá đầy màu sắc và sinh động này, các bạn nhỏ không chỉ quan sát mà còn được các nghệ nhân lành nghề trực tiếp hướng dẫn để tự tay làm ra những món đồ chơi đậm chất truyền thống như nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi hay sáng tạo các sản phẩm tết lá nghệ thuật độc đáo.

Chương trình còn đem đến nhiều hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co... cùng các hoạt động trong Phòng Khám phá dành cho trẻ em như kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử tài múa rối tay và khám phá nhạc cụ truyền thống.

Trình diễn hát Xẩm tại chương trình

Những trải nghiệm này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục cao mà còn tạo sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, khơi dậy tình yêu đối với di sản văn hóa và tinh thần sáng tạo.

Thông qua các hoạt động, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội khám phá, nâng cao hiểu biết về những giá trị truyền thống, từ đó thêm trân trọng và tự hào về kho tàng di sản văn hóa dân gian của dân tộc.

Trẻ em thích thú khám phá đồ chơi Trung thu truyền thống

Trẻ em trải nghiệm làm đồ chơi tại Bảo tàng

Chia sẻ về sự kiện, PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”, mỗi hoạt động tại Bảo tàng không chỉ là một sân chơi Trung thu ý nghĩa, mà còn là nhịp cầu để các thế hệ cùng chạm vào những giá trị văn hóa dân gian một cách sống động và gần gũi.

Bà Trần Hồng Hạnh nhấn mạnh, khi trẻ em được tự tay nặn tò he, chơi những trò chơi của ông bà, cha mẹ và lắng nghe câu chuyện Trung thu qua lời kể của nghệ nhân, các em đang được nuôi dưỡng tình yêu di sản một cách tự nhiên nhất, góp phần gìn giữ, bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa cho mai sau.

Trẻ em được cha mẹ mua cho những món đồ chơi Trung thu tại Bảo tàng

Cũng trong ngày hôm nay, UBND phường Sơn Tây - Ban Tổ chức Lễ hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây Xứ Đoài" năm 2026 tổ chức chương trình "Đêm trăng làng cổ" với chủ đề "Trọn vẹn sắc màu truyền thống - Lan tỏa hồn quê Xứ Đoài" tại không gian Cổng làng cổ Đường Lâm, phường Sơn Tây (Hà Nội).

Đây là dịp để thiếu nhi, nhân dân và du khách cùng hòa mình vào không gian Trung thu truyền thống, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa đặc sắc của làng cổ Đường Lâm.

Trẻ em trải nghiệm làm đồ chơi, vẽ mặt nạ tại Làng cổ Đường Lâm

Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian diễn ra tại đình Mông Phụ, đưa các em nhỏ và du khách vào không gian làm đèn ông sao, đèn kéo quân cùng các cụ cao tuổi; nặn tò he, làm mặt nạ giấy cùng nghệ nhân; làm bánh Trung thu và bánh kẹo hình di sản.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các buổi biểu diễn võ thuật của Câu lạc bộ Trẻ em Đường Lâm, tổ chức các trò chơi dân gian như ô ăn quan, bắt trạch trong chum, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, đồng thời mở không gian cổ phục, áo dài, yếm để phục vụ chụp ảnh check-in.

Các em được hướng dẫn làm đồ chơi từ nguyên vật liệu dân gian, truyền thống

Trẻ em Đường Lâm trải nghiệm trò chơi dân gian

Đặc biệt, trong suốt chương trình có phần trưng bày lồng đèn của các tổ dân phố dọc đường làng.

Khung giờ từ 17h30 đến 19h00 diễn ra phần thi chấm kiệu Trung thu tại đình Mông Phụ, nơi các đội tập trung, thuyết minh về ý tưởng, câu chuyện, thông điệp của kiệu và thực hiện rước kiệu theo tuyến đường quy định.

Tiếp đó, từ 19h00 đến 19h30, hoạt động tái hiện đoàn rước kiệu truyền thống đi từ sân đình Mông Phụ đến Cổng làng Mông Phụ, quy tụ trống hội, lân - rồng, thiếu nhi rước đèn, kiệu các xóm, nhân dân và du khách.

Từ 19h30 đến 21h30, chương trình chính "Đêm trăng làng cổ" bùng nổ với các nội dung giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội; biểu diễn lân - sư - rồng cùng đội trống thiếu nhi; các tiết mục văn nghệ đặc sắc của thiếu nhi Đường Lâm; trao giải Hội thi trang trí kiệu với chủ đề "Vui Tết Trung thu"; đố vui dân gian về làng cổ và Tết Trung thu; các trò chơi vận động dành cho thiếu nhi, cùng hoạt động phá cỗ Trung thu và phát bánh kẹo cho các em nhỏ.