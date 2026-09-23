Trung thu kể chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh bằng… xiếc

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật “Sơn Thần Thủy Quái”.

Dự kiến ra mắt ngày 25/9 tại Rạp Xiếc Trung ương, chương trình do Liên đoàn Xiếc Việt Nam xây dựng trong kế hoạch tác phẩm đặt hàng năm 2026, kết hợp nghệ thuật xiếc với công nghệ trình chiếu và các kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Dưới sự dàn dựng của NSND Tống Toàn Thắng, “Sơn Thần Thủy Quái” vẫn dựa trên những nhân vật và tình tiết quen thuộc của truyền thuyết: Cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh và Mỵ Nương. Tuy nhiên, thay vì kể chuyện bằng hình thức sân khấu truyền thống, ê-kíp xây dựng các tiết mục xiếc thành một mạch diễn xuyên suốt.

Phối cảnh 3D mapping.

Từ vùng đất thanh bình thời các Vua Hùng, câu chuyện chuyển sang cuộc tranh tài giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, rồi đẩy lên cao trào với cuộc đối đầu giữa Đất và Nước. Hai thế giới núi rừng và đại dương được tạo dựng bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn trực tiếp và hình ảnh kỹ thuật số.

Trong đó, 3D Mapping được sử dụng để biến đổi không gian theo diễn biến câu chuyện. Bầu trời, núi rừng, cây cối và muông thú gắn với thế giới Sơn Tinh được chuyển sang không gian đại dương của Thủy Tinh. Công nghệ sân khấu nước, ánh sáng và âm thanh tiếp tục được đưa vào các phân cảnh bão tố, tạo sự chuyển tiếp giữa những lớp diễn.

Công nghệ được sử dụng như một thành phần của ngôn ngữ sân khấu, nhưng nghệ thuật xiếc vẫn giữ vị trí trung tâm.

Các kỹ thuật đu dây, nhào lộn, thăng bằng, xiếc thú, ảo thuật và biểu diễn trên không được lựa chọn để phục vụ diễn biến câu chuyện. Hình tượng Sơn Tinh và Thủy Tinh được khắc họa thông qua ngôn ngữ hình thể và kỹ năng của nghệ sĩ, tương ứng với hai thế giới núi rừng và đại dương.

Âm nhạc cũng được xây dựng xuyên suốt vở diễn, kết hợp các chất liệu Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic với âm hưởng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Khi cuộc đối đầu giữa Đất và Nước bước vào cao trào, âm nhạc hòa cùng tiếng sấm, mưa bão, gió và hiệu ứng sân khấu nước.

Thời lượng khoảng 75 phút, chương trình hướng tới khán giả gia đình và thiếu nhi. Việc lựa chọn thời điểm ra mắt vào dịp Trung thu cũng đưa một câu chuyện dân gian quen thuộc đến với công chúng trẻ bằng hình thức trực quan hơn, thông qua sự kết hợp giữa xiếc, âm nhạc, công nghệ và sân khấu đương đại.