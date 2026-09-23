Trung thu 'hạ nhiệt' chuyện quà cáp, tiệc tùng: Người dân đang ưu tiên điều gì?

Những thay đổi này phần nào cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong cách nhìn nhận về ngày lễ khi Trung thu không nhất thiết phải đi cùng những món quà đắt tiền, những cuộc vui đông người hay những chuyến đi xa.

Hộp bánh sang trọng giảm sức hút, bánh đơn giản được ưa chuộng

Những năm trước, cứ đến mùa Trung thu, các loại bánh được đóng trong hộp sang trọng, thiết kế cầu kỳ thường chiếm vị trí nổi bật tại các siêu thị. Có những hộp bánh có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng được mua chủ yếu để làm quà biếu.

Tuy nhiên xu hướng này đang có dấu hiệu thay đổi. Những hộp bánh cao cấp dù được giảm giá, khuyến mại vẫn không còn tạo sức hút như trước. Người tiêu dùng ngày càng cân nhắc nhiều hơn về giá trị thực tế của sản phẩm thay vì chỉ chú trọng hình thức bên ngoài.

Các loại bánh đóng gói đơn giản, bán theo chiếc hoặc theo hộp nhỏ được nhiều người lựa chọn. Hương vị, chất lượng và giá cả trở thành những tiêu chí được quan tâm hàng đầu.

Điều này cũng cho thấy bánh Trung thu đang dần trở lại với giá trị vốn có của một món ăn trong dịp lễ thay vì trở thành công cụ để thể hiện sự giàu có hay duy trì các mối quan hệ xã giao.

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Quà biếu đơn giản hơn, giảm áp lực giữ thể diện

Không chỉ bánh Trung thu, cách tặng quà trong dịp lễ cũng đang thay đổi. Trước đây, mỗi dịp Trung thu, việc đến thăm người thân, bạn bè thường đi kèm những hộp quà được chuẩn bị khá cầu kỳ. Nhiều người ngại rằng nếu quà cáp quá đơn giản sẽ bị đánh giá là thiếu chu đáo.

Nhưng hiện nay không ít gia đình đã có cách nhìn khác. Trước khi mua quà, họ quan tâm đến việc người nhận có thực sự cần hoặc sử dụng hay không. Thậm chí, có người chủ động hỏi trước người thân có ăn bánh Trung thu hay không để tránh mua những món quà không cần thiết.

Trái cây, trà, đặc sản địa phương hoặc những món quà thiết thực được lựa chọn thay thế cho các hộp quà đắt tiền. Trong các mối quan hệ, sự chân thành và thoải mái được đặt lên trên hình thức. Việc tặng quà không còn nhất thiết phải trở thành một cuộc so sánh về giá trị hay mức độ sang trọng.

Du lịch ngắn ngày giảm nhiệt, nhiều gia đình chọn ở nhà

Nếu những năm trước, kỳ nghỉ Trung thu thường là dịp để nhiều gia đình tổ chức những chuyến du lịch ngắn ngày, thì năm nay, xu hướng ở nhà đón lễ đang được nhiều người lựa chọn.

Chi phí ăn uống, lưu trú tăng trong dịp lễ, tình trạng ùn tắc và việc phải chen chúc tại các điểm vui chơi khiến không ít người cân nhắc lại kế hoạch đi xa. Thay vì dành nhiều thời gian cho việc di chuyển, tìm chỗ ăn uống hay xếp hàng tại các điểm tham quan, nhiều gia đình lựa chọn chuẩn bị một bữa cơm tại nhà, cùng nhau trò chuyện, ngắm trăng và tận hưởng khoảng thời gian bên người thân.

Giảm các cuộc gặp mang tính xã giao

Một thay đổi khác dễ nhận thấy là những cuộc gặp gỡ, ăn uống mang tính xã giao trong dịp Trung thu đang có xu hướng giảm.

Trước đây, lịch gặp mặt, ăn uống của nhiều người thường kín trong những ngày lễ. Các cuộc hẹn với họ hàng, bạn bè nối tiếp nhau, đôi khi khiến việc nghỉ lễ trở thành một chuỗi những cuộc gặp mà không phải ai cũng thực sự mong muốn.

Hiện nay, nhiều người có xu hướng chủ động lựa chọn những cuộc gặp mà họ cảm thấy cần thiết và ý nghĩa, thay vì cố gắng tham gia tất cả.

Thay vì dành nhiều thời gian cho những cuộc nhậu, tiệc tùng hoặc các buổi gặp chỉ để “đủ mặt”, họ muốn dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi hoặc ở bên những người thân thiết.

Những thay đổi trên có thể khiến một số người đặt câu hỏi: Phải chăng người dân ngày càng ít coi trọng Trung thu? Thực tế, điều này không đồng nghĩa với việc ngày lễ bị xem nhẹ. Ngược lại có thể nhìn nhận đây là sự thay đổi trong cách con người tận hưởng ngày lễ.

Khi những yếu tố mang tính phô trương, so bì và hình thức dần được giảm bớt, Trung thu có cơ hội trở về với những giá trị giản dị hơn: một bữa cơm gia đình, một món quà phù hợp, một cuộc trò chuyện và những phút giây đoàn tụ.

Sau khi đời sống vật chất được cải thiện, nhiều người dường như ngày càng quan tâm đến cảm giác thoải mái và sự bình yên hơn là việc phải duy trì một hình ảnh đủ đầy trước mắt người khác.