Dự chương trình có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau: Bùi Minh Hải; Lý Công Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình “Trung thu đoàn viên - Yêu thương lan toả, nụ cười trẻ thơ”.

Hơn 200 thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn các phường: Tân Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm tham dự.

200 thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân, người lao động tham dự chương trình.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em được tham gia trò chơi đố vui nhận quà, thưởng thức văn nghệ, xem biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và tìm hiểu những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu.

Các em hào hứng tham gia trò chơi vui nhộn.

Múa lân mang đến không khí rộn ràng cho đêm hội Trung thu.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 200 phần quà gồm bánh, sữa và lồng đèn cho các em; đồng thời trao 100 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, dành cho các em có thành tích học tập tốt.

Tổng kinh phí quà tặng và học bổng 125 triệu đồng, do Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các đơn vị tài trợ.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) và đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao học bổng cho các em có thành tích học tập tốt.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy tặng bánh Trung thu cho thiếu nhi.

Em Võ Đặng Thiện Nhân, con đoàn viên thuộc Công đoàn Phường Lý Văn Lâm, chia sẻ: “Em rất vui khi được tham gia chương trình Trung thu năm nay, được xem múa lân và được quà bánh, học bổng”.

Các em thiếu nhi nhận quà bánh và lồng đèn Trung thu từ Ban tổ chức.

Đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trong công việc, cuộc sống mà còn hướng đến chăm lo con em của họ. Thông qua hoạt động vui tết Trung thu, các cấp công đoàn mong muốn tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, qua đó động viên các em chăm ngoan, học tốt, đồng thời tiếp thêm niềm vui cho mỗi gia đình đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lý Công Bắc (bên trái) và Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao hoa, thư cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình.