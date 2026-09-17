Trung thu đến sớm với Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh
Các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón Trung thu sớm với những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực từ tổ chức thiện nguyện.
Tối 17/9, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phối hợp Câu lạc bộ Niềm tin số (Công an tỉnh), Hội Cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh, Công ty Media 38 và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.
Mỗi dịp lễ tết nói chung, Tết Trung thu nói riêng, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh lại được đón nhận nhiều tình cảm yêu thương, sẻ chia của các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội. Đó là nguồn động viên lớn lao để các con vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng hành cùng các con trong học tập, trưởng thành, hướng tới một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/trung-thu-den-som-voi-lang-tre-em-mo-coi-ha-tinh-post317336.html