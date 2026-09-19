Trung Thu đến sớm với học trò vùng khó Cư Prao

15 chiếc xe đạp được các nhà tài trợ gửi đến học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: T.H)

Sáng 19/9, tại xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình “Vui Tết Trung thu - Nâng bước em đến trường”, dành cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phân bón Toàn Cầu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Bắc Sài Gòn, Văn phòng thường trú khu vực miền Trung-Tây Nguyên (Báo Giáo dục và Thời đại) và chính quyền, lực lượng Công an, cùng Đoàn Thanh niên xã Cư Prao phối hợp tổ chức.

Đại biểu cùng 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Ban tổ chức trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, gồm bánh kẹo và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà là 60 triệu đồng.

Bên cạnh những phần quà, 15 xe đạp cũng được trao tặng đến học sinh nghèo vượt khó. Đây là món quà thiết thực đối với những em ở xa trường, gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà cho các em.

Cư Prao là xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Đời sống của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em luôn cần sự chung tay của cộng đồng.

Bà Trần Thị An - Công ty Toàn Cầu tặng quà cho các em.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Prao cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã quan tâm, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Dương, những phần quà không chỉ góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

“Địa phương trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị trong công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng từ sự động viên này, các em tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống”, ông Dương chia sẻ.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa, thư cảm ơn các nhà tài trợ.

Đại diện các đơn vị tài trợ cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn mang niềm vui Trung thu đến trẻ em vùng khó. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần hỗ trợ học sinh thiếu phương tiện đi lại có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục việc học.

Chương trình “Vui Tết Trung thu - Nâng bước em đến trường” góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết doanh nghiệp với địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại chương trình.