Trung thu đầu tiên sau sáp nhập, người dân Nhị Mễ (Hưng Yên) cùng quây quần bên lửa trại

Từ hai địa bàn Mễ Hạ và Mễ Thượng, năm nay người dân cùng đón một mùa Trung thu dưới tên gọi Nhị Mễ. Đêm hội với múa lân, rước đèn, văn nghệ và lửa trại thu hút đông đảo người dân, tạo nên một không khí khác với những mùa Trung thu trước.

Tối 23/9, thôn Nhị Mễ, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Đây cũng là Trung thu đầu tiên kể từ khi hai thôn Mễ Hạ và Mễ Thượng trở thành một thôn.

Tham dự chương trình có ông Vũ Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Yên; ông Nguyễn Tuấn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Vũ Thị The - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã và đông đảo người dân thôn Nhị Mễ.

Lãnh đạo xã Việt Yên tham dự và chúc Tết Trung thu các em thiếu nhi thôn Nhị Mễ.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo xã Việt Yên gửi lời chúc đến các em thiếu nhi, động viên các em chăm ngoan, học tốt và có một mùa Trung thu vui vẻ, an toàn.

Đêm hội diễn ra với các tiết mục văn nghệ, múa lân, rước đèn, trò chơi và phá cỗ. Các em nhỏ có dịp vui chơi, giao lưu trong không khí Trung thu rộn ràng.

Màn múa lân tạo không khí thêm rộn ràng trong đêm hội Trung thu.

Không chỉ có trẻ em, đông đảo người dân trong thôn cũng có mặt từ sớm. Sau các hoạt động chính, bà con cùng quây quần bên lửa trại, trò chuyện, giao lưu và tham gia các hoạt động chung.

Người dân thôn Nhị Mễ quây quần bên lửa trại trong đêm Trung thu đầu tiên sau khi Mễ Hạ và Mễ Thượng trở thành một thôn.

Đây là điểm đáng chú ý của đêm Trung thu năm nay khi lần đầu tiên người dân Mễ Hạ và Mễ Thượng cùng tổ chức một chương trình Trung thu với tư cách thôn Nhị Mễ.

Đông đảo người dân và thiếu nhi thôn Nhị Mễ tham dự đêm hội Trung thu.

Không khí tại đêm hội vì thế có thêm sự gần gũi, đông vui của một cộng đồng dân cư đang dần quen với tên gọi mới. Và giữa tiếng trống lân, ánh đèn rực rỡ, hình ảnh người dân cùng đứng quanh ngọn lửa trại có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa trăng đầu tiên Nhị Mễ cùng chung một tên gọi.