Trung thu chưa qua, Noel đã 'gõ cửa': Thương hiệu ngày càng phải đón mùa lễ sớm vì điều gì?

Khi mùa lễ trên lịch và mùa lễ trong kinh doanh không còn trùng nhau

Giáng sinh vẫn diễn ra vào cuối tháng 12, nhưng mùa Giáng sinh trong hoạt động thương mại có thể bắt đầu từ nhiều tuần, thậm chí vài tháng trước đó.

Tại Việt Nam, điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở các quán cà phê và điểm vui chơi. Không gian Noel được dựng sớm không chỉ để trang trí mà còn trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng: chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè, tạo nội dung và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại Anh, Nestlé đã công bố danh mục sản phẩm Giáng sinh 2026 từ ngày 1.9, với các thương hiệu như KitKat, Milkybar, Smarties, After Eight và Rowntree's. Danh mục bao gồm nhiều sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau trong mùa lễ, từ quà tặng, đồ chia sẻ đến Advent Calendar.

Tại Nhật Bản, FamilyMart công bố chương trình Giáng sinh 2026 ngày 14.9 và bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 16.9. Chuỗi này đưa ra 66 sản phẩm cho mùa Noel, trong đó có bánh Giáng sinh, gà và các món ăn, đồ uống phục vụ tiệc.

Những hoạt động này cho thấy một điều: ngày lễ chỉ là điểm đến, còn mùa lễ trong kinh doanh là cả một hành trình chuẩn bị.

Mùa lễ trong hoạt động thương mại có thể bắt đầu từ nhiều tuần, thậm chí vài tháng trước đó

Người tiêu dùng cần sớm, thương hiệu phải đi trước

Một món quà có thể được mua vào tháng 12, nhưng quá trình lựa chọn món quà đó có thể bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 10.

Theo National Retail Federation (NRF), trong những năm gần đây, khoảng 2/5 người mua sắm mùa lễ tại Mỹ bắt đầu tìm kiếm hoặc mua hàng trước tháng 11. Những lý do phổ biến gồm muốn chủ động ngân sách, tránh mua sắm vào phút chót và hạn chế tình trạng đông đúc.

Khảo sát của LocaliQ trên hơn 1.800 người trưởng thành có kế hoạch mua sắm mùa lễ 2026 cũng cho thấy xu hướng tương tự: hơn một nửa bắt đầu mua sắm từ tháng 9 đến đầu tháng 11. Trong số đó, 43% muốn tránh tình trạng mua sắm vội vàng và 43% muốn đảm bảo quà được giao đúng thời gian.

Điều này có ý nghĩa quan trọng với thương hiệu. Nếu người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc từ tháng 9, thương hiệu không thể chờ đến tháng 12 mới xuất hiện.

Một chiến dịch mùa lễ còn cần thời gian cho hàng loạt công đoạn: phát triển sản phẩm, thiết kế bao bì, sản xuất, phân phối, trưng bày, truyền thông và triển khai các hoạt động tại điểm bán. Vì vậy, việc đi trước giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để người tiêu dùng biết đến sản phẩm, hình thành nhu cầu và đưa thương hiệu vào danh sách cân nhắc.

Một món quà được mua và tặng vào tháng 12 nhưng quá trình lựa chọn có thể bắt đầu từ sớm hơn

Nhưng không có nghĩa là càng sớm càng tốt

Đây mới là bài toán khó.

Khi ngày càng nhiều thương hiệu cùng khởi động mùa lễ sớm, lợi thế của việc “đi trước” có thể nhanh chóng bị thu hẹp. Nếu tất cả cùng đưa Noel lên kệ từ tháng 9, việc xuất hiện từ tháng 9 không còn là khác biệt.

Thậm chí, thương hiệu còn phải đối mặt với nguy cơ kéo dài mùa lễ quá mức. Một phần sức hút của các dịp lễ đến từ cảm giác mong đợi và sự đặc biệt gắn với một khoảng thời gian nhất định. Khi hình ảnh Noel xuất hiện quá lâu, cảm giác háo hức có thể bị phân tán.

Với những thị trường có nhiều dịp lễ nối tiếp nhau như Việt Nam, bài toán này càng rõ rệt. Khi Trung thu chưa kết thúc mà thương hiệu đã chuyển hoàn toàn sang Noel, thông điệp có thể phải cạnh tranh với sự chú ý dành cho mùa lễ hiện tại.

Do đó, doanh nghiệp không chỉ cần hỏi “Bao giờ nên bắt đầu?”, mà còn phải hỏi “Người tiêu dùng đã sẵn sàng cho mùa lễ tiếp theo chưa?”.

“Người tiêu dùng đã sẵn sàng cho mùa lễ tiếp theo chưa?” là câu hỏi mà doanh nghiệp cần lưu ý

3 điều thương hiệu cần tính trước khi “đón lễ” sớm

Thứ nhất, xác định thời điểm người tiêu dùng bắt đầu có nhu cầu. Không nhất thiết phải đợi đến ngày lễ, nhưng cũng không nên triển khai chỉ vì đối thủ đã bắt đầu.

Thứ hai, phân chia mùa lễ thành nhiều giai đoạn. Thay vì tung toàn bộ sản phẩm và thông điệp cùng lúc, thương hiệu có thể tạo các lớp hoạt động: gợi mở mùa lễ, xây dựng nhu cầu, thúc đẩy cân nhắc rồi mới tập trung chuyển đổi ở giai đoạn cao điểm.

Thứ ba, tạo lý do để xuất hiện sớm. Một sản phẩm Noel lên kệ sớm nhưng không có câu chuyện hoặc trải nghiệm đủ hấp dẫn rất dễ trở thành một thông điệp quảng cáo nữa giữa hàng loạt thương hiệu cùng xuất hiện.

Mùa lễ trong marketing vì thế không còn đơn giản là cuộc đua xem ai tung chiến dịch trước.Thương hiệu cần cân bằng giữa 3 yếu tố trên để duy trì sự háo hức của mùa lễ.

Một thương hiệu xuất hiện quá muộn có thể bỏ lỡ giai đoạn người dùng tìm kiếm và cân nhắc. Nhưng một thương hiệu xuất hiện quá sớm cũng có thể khiến thông điệp bị chìm giữa những mùa lễ khác.

Bài toán quan trọng nhất không phải là “đi trước bao xa”, mà là “xuất hiện đúng lúc” - khi người tiêu dùng đã bắt đầu nghĩ về mùa lễ tiếp theo và thương hiệu có đủ thời gian để trở thành một phần trong lựa chọn của họ.