'Trung thu cho em' trao quà cho học sinh khó khăn tại Đồng Tháp

Trao quà Trung thu đến trẻ em xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp

Trong những ngày qua, diễn viên Trung Cang cùng các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Trung thu cho em” lần thứ 10 năm 2026, với chủ đề “Vì đàn em thân yêu”, tại các xã Hậu Mỹ, Mỹ Thành và Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình hướng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em đón Tết Trung thu. Tại 3 địa phương, Ban tổ chức đã trao 450 phần quà và 3 chiếc xe đạp cho các em học sinh.

Chương trình trao quà tại xã Mỹ Thành

Trao xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Mỹ Thiện

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng, do các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm gần xa đồng hành, đóng góp.

Qua 10 lần tổ chức, “Trung thu cho em” tiếp tục là hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, với sự phối hợp của các đơn vị, cá nhân và cộng đồng.