“Trung thu cho em" tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh

Tham dự chương trình có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; UBND phường Cam Đường; các nhà tài trợ, tình nguyện viên và trẻ em đang được chăm sóc tại trung tâm.

Quang cảnh chương trình.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng gần 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. Thời gian qua, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện để các em vui chơi, hòa nhập cộng đồng.

Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026 có nhiều hoạt động vui tươi, góp phần động viên, chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc tại trung tâm.

Tiết mục văn nghệ do các em đang được chăm sóc tại trung tâm biểu diễn.

Tại chương trình, các em được nghe lãnh đạo trung tâm đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi thiếu nhi cả nước; xem biểu diễn múa lân, tham gia múa hát các ca khúc về Trung thu và cùng phá cỗ.

Màn múa lân mang đến không khí vui tươi tại chương trình.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai trao 38 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 38 trẻ em có thành tích tốt trong học tập.

UBND phường Cam Đường và các nhà hảo tâm cũng trao nhiều phần quà, động viên các em đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng trẻ em tại trung tâm.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; động viên các em nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong năm học mới.