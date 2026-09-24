Đoàn tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà cho 27 trẻ em mồ côi, khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và các đơn vị đồng hành tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại phòng của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh, lãnh đạo phường Quảng Phú tặng quà cho trẻ em Làng SOS Thanh Hóa.

Đến Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, trong chương trình “Trung thu cho em - kết nối yêu thương” đoàn đã trao quà cho 97 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và động viên các con tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trẻ em Làng SOS vui Trung thu tiết mục múa lân.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng mỗi dịp Tết Trung thu về.