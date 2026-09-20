Trung thu bên cột mốc biên cương của trẻ em vùng cao Thanh Hóa

Sáng 20/9, tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và người dân các bản làng của người Mông, người Thái cùng hòa vào không khí rộn ràng của chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức.

Các em ở vùng cao Mường Lát được tham gia làm mâm cỗ trung thu và cùng phá cỗ

Điểm nhấn của ngày hội là hội thi bày mâm cỗ Trung thu với sự tham gia của 6 đội đến từ Trường THCS Mường Lát và Trường PTDTNT THCS Mường Lát.

Mâm cỗ được trang trí từ những nguyên liệu quen thuộc của vùng cao như bưởi, chuối, na, đu đủ... Các loại quả được học sinh nâng niu, sắp đặt thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, tạo nên những mâm cỗ mang đậm sắc màu vùng cao.

Một trong số các mâm cỗ dự thi của các đội

Em Nguyễn Thị Hằng, học sinh Trường PTDTNT THCS Mường Lát, cho biết chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” rất ý nghĩa đối với các em ở vùng cao. Đây không chỉ là cuộc thi thể hiện sự khéo léo mà còn là dịp để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của các cấp, các ngành và các chú bộ đội biên phòng.

Sau cuộc thi, những mâm cỗ được phá chung, chia đều niềm vui cho các em nhỏ. Trong ánh mắt háo hức của trẻ thơ, Tết Trung thu nơi biên giới trở nên ấm áp hơn.

Ban giám khảo chấm thi sau khi các đội làm mâm cỗ

Bài học bên cột mốc quốc giới

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, sáng 19/9, tại cột mốc quốc giới 281, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức “Tiết học biên cương” số 68 với chủ đề “Biên cương trong trái tim em”.

Tham gia tiết học có 50 học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học và THCS Mường Lát (điểm trường Tén Tằn), cùng đại diện lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và Trạm Công an Xổm Vẳng (tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Tiết học với chủ đề “Biên cương trong trái tim em”

Không có bảng đen, phấn trắng, lớp học diễn ra ngay bên cột mốc. Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, cán bộ Đồn BPCK Tén Tằn, trực tiếp giảng giải bằng hai thứ tiếng Việt - Lào, giúp học sinh hiểu thêm về đường biên, mốc giới và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Trước cột mốc 281 cao khoảng 1,6m, những gương mặt trẻ thơ chăm chú lắng nghe khi được giới thiệu về tuyến biên giới do đơn vị quản lý với hơn 23km đường biên và 9 cột mốc.

Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn trực tiếp giảng giải bằng hai thứ tiếng Việt - Lào, giúp học sinh hiểu thêm về đường biên

Các em còn được quan sát cán bộ, chiến sĩ thực hành tuần tra, kiểm tra thông số kỹ thuật và độ nguyên trạng của cột mốc. Đặc biệt, học sinh được trực tiếp tham gia lau dọn mốc giới dưới sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng.

Những trải nghiệm trực tiếp ấy giúp bài học về chủ quyền lãnh thổ trở nên gần gũi, sinh động hơn với học sinh vùng cao.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ biên phòng tại cột mốc 281

Theo lãnh đạo xã Mường Lát, chuỗi hoạt động “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức đã mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu ý nghĩa, ấm áp và đáng nhớ.

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, các hoạt động còn giúp các em hiểu hơn về truyền thống, quê hương và chủ quyền biên giới quốc gia. Địa phương trân trọng sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành và lực lượng biên phòng đối với trẻ em vùng cao. Đây cũng là nguồn động viên để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những công dân có ích cho quê hương.

Ảnh: Lê Dương