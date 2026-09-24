'Trung thu bản em 2026': Gửi mùa trăng đến trẻ em vùng cao Pù Bin

Chương trình thiện nguyện “Trung thu bản em 2026” do Công ty CP Sự kiện và du lịch Thủ đô Xanh - Green Capital Travel và Nhà Của Bin tổ chức ngày 19/9/2026. Ảnh: BTC

Một đêm hội Trung thu đúng nghĩa lần đầu tiên được tổ chức tại Pù Bin

“Trung thu bản em 2026” được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em nhỏ Pù Bin một mùa trăng trọn vẹn và đáng nhớ.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 150 phần quà cho các em nhỏ của xóm Pù Bin. Các phần quà gồm bánh kẹo, đèn lồng, sách báo, bút, vở viết và một số đồ dùng học tập thiết yếu, với mong muốn mang đến một niềm vui nhỏ bé cho các em trong dịp Trung thu.

Đồng thời, ban tổ chức đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Pù Bin.

Cũng tại chương trình, ông Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu đã trao quà tặng các em nhỏ xóm Pù Bin. Đây là sự quan tâm, động viên thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho các em thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các em đã được trực tiếp tham gia làm đèn ông sao, trang trí không gian, vui Trung thu và phá cỗ. Các hoạt động được thiết kế theo hướng giàu tính trải nghiệm, tạo nên không khí ấm áp, vui tươi của một đêm hội trăng Rằm.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Sự kiện và du lịch Thủ đô Xanh – Green Capital Travel, Founder dự án du lịch cộng đồng Nhà Của Bin cho biết, chương trình được khởi xướng từ mong muốn mang đến cho trẻ em Pù Bin một trải nghiệm Trung thu đặc biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc Green Capital Travel, Founder dự án Nhà Của Bin chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

“Ở nhiều nơi, hình ảnh các em bé cầm đèn ông sao, cùng nhau phá cỗ và đón trăng Rằm đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ. Nhưng ở Pù Bin, Trung thu không phải là một lễ hội quen thuộc.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn các em nhỏ có cơ hội được trải nghiệm một đêm hội đúng nghĩa, được tự tay làm đèn ông sao và cùng nhau tạo nên một kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp”, ông Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng chương trình.

Theo đó, Báo Thiếu niên tiền phong và nhi đồng đã gửi tặng 300 cuốn báo, 192 hộp sữa, 20 bộ quần áo thi đấu bóng đá U9 và 5 quả bóng đá thi đấu Động Lực. Hội Xuất bản Việt Nam gửi tặng 111 đầu sách cho thư viện xóm Pù Bin.

Gia đình du khách người Hà Lan: ông Bernd Christian Martijn Wondergem, bà Aukje Wilhelmina Reinerman và bà Juul Willeke Wondergem gửi tặng 150 bánh Trung thu.

Các nhà hảo tâm anh Tuấn, anh Khánh, anh Linh và anh Cao, hiện đang sinh sống và làm việc tại Liverpool, Vương quốc Anh, gửi tặng nhiều đồ dùng học tập và đèn Trung thu, gồm 35 bộ tập tô màu, 35 hộp bút màu tập tô, 80 quyển vở ô ly tiểu học, 275 quyển vở kẻ ngang, 115 hộp đựng bút, 55 hộp bút bi và 95 đèn lồng.

Bác Thắng, cư dân chung cư N03T2 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội, gửi tặng 300 chiếc bút bi. CLB Pickleball N03T2 - Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn tài trợ mâm ngũ quả và bánh kẹo.

"Sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm chính là nguồn động viên quý báu, giúp ban tổ chức có thêm nguồn lực để chuẩn bị các phần quà thiết thực, đồng thời chung tay tạo nên một đêm hội Trung thu trọn vẹn cho các em nhỏ vùng cao", ông Cường chia sẻ.

Các phần quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ tại "Trung thu bản em 2026". Ảnh: BTC.

Hành trình tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của du lịch cộng đồng tại Pù Bin

Với nhiều em nhỏ Pù Bin, đêm hội “Trung thu bản em 2026” mang đến những trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa khi lần đầu tiên, các em được tự tay làm đèn ông sao, cùng bạn bè trang trí không gian vui Trung thu, phá cỗ, đón trăng và nhận những món quà nhỏ, chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu đánh giá, “Trung thu bản em 2026” là hoạt động thiết thực dành tặng các em nhỏ. Ông Di ghi nhận tâm huyết của Nhà Của Bin cùng các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã dành tình cảm cho Pù Bin.

“Sự quan tâm, đồng hành của Nhà Của Bin và các nhà hảo tâm không chỉ thể hiện qua những món quà được trao tặng, mà còn ở tình yêu thương và mong muốn mang đến cho các em nhỏ Pù Bin một sân chơi, một trải nghiệm mới với những kỷ niệm đẹp. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành này và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới các em nhỏ và cộng đồng địa phương trong tương lai”, ông Di chia sẻ.

Đến đêm hội Trung thu từ rất sớm và ở lại đến tận cuối chương trình, Anh Thư, một em nhỏ tại xóm Pù Bin hào hứng chia sẻ: “Em rất vui vì hôm nay được làm đèn ông sao và chơi Trung thu cùng các bạn. Em rất thích chiếc đèn của mình và sẽ mang về nhà để giữ làm kỷ niệm”.

“Em chưa từng được tham gia một đêm Trung thu đông vui như hôm nay. Em thích nhất là lúc mọi người cùng nhau phá cỗ, rước đèn ông sao. Em mong rằng, năm sau cũng có một đêm Trung thu vui như thế này, và Nhà Của Bin sẽ tổ chức thêm thật nhiều sự kiện khác nữa”, Ngọc Hân một em nhỏ khác tâm sự.

Những niềm vui giản dị ấy cũng chính là điều Nhà Của Bin mong muốn mang đến cho các em nhỏ trong mùa Trung thu năm nay. Đó là một đêm hội với những trải nghiệm mới và một ký ức thật đẹp về tuổi thơ.

Không gian vui Trung Thu và phá cỗ tại dành cho các em nhỏ tại “Trung thu bản em2026”. Ảnh: BTC.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng như "Trung thu bản em" luôn nằm trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng của Nhà Của Bin.

Nhà Của Bin được xây dựng với mong muốn phát triển một mô hình du lịch cộng đồng bền vững tại Pù Bin, nơi du khách không chỉ đến để nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc của người dân bản địa!

Và trên hết, phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với tạo ra những giá trị lâu dài cho chính điểm đến và người dân đang sinh sống tại địa phương.

"Chúng tôi mong muốn mỗi bước phát triển của Nhà Của Bin là sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong việc tạo ra sinh kế, nâng cao đời sống của bà con nhân dân, song hành với gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống và bảo vệ môi trường thiên nhiên", ông Cường chia sẻ và nhấn mạnh, trong quá trình ấy, Nhà Của Bin rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, yêu mến từ bà con Pù Bin, cùng các quý đối tác, khách hàng, để cùng chung tay phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

"Trung thu bản em 2026" để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các em nhỏ xóm Pù Bin. Ảnh: Nhà Của Bin.