Trung thu ấm áp với bệnh nhi Thái Nguyên

Ngày 23/9, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Đây là hoạt động nằm trong hành trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” dịp Tết Trung thu năm 2026 do Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Chị Nguyễn Mai Anh tặng quà cho các bệnh nhi

Chị Nguyễn Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên cho biết, Trung thu là dịp để thiếu nhi vui chơi, sum vầy và đón nhận sự yêu thương, chăm lo của gia đình, cộng đồng.

Theo chị Mai Anh, dịp Trung thu năm nay, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị dành tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

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Tỉnh Đoàn Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên tặng 100 suất quà cho các bệnh nhi.

Tại bệnh viện, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã trao 100 suất quà gồm bánh trung thu và đèn ông sao cho 100 bệnh nhi đang điều trị. Món quà tuy nhỏ, nhưng góp phần mang đến niềm vui, ánh sáng và sự ấm áp cho các em nhỏ trong dịp Tết Đoàn viên.

Thay mặt Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên, chị Mai Anh chúc các bệnh nhi sớm hồi phục sức khỏe để về đoàn viên với gia đình.

Tỉnh Đoàn - Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên trao biểu trưng cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 23/9

Nhân dịp Tết Trung thu, chiều 23/9, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Lường Đức Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu cùng lãnh đạo sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em tại xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho trẻ em tại xã Văn Lang

Dịp này, Đoàn công tác trao tặng 20 suất quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Văn Lang, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.