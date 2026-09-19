Trung thu ấm áp đến với trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trường THCS Kim Đồng và đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

*Chiều 19-9, Câu lạc bộ “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72” phối hợp với nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” (TPHCM) tổ chức trao 300 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Mái ấm Phước Linh (xã Long Điền), đoàn trao 35 suất quà, 100kg gạo cùng bỉm, sữa, bánh kẹo và đồ dùng học tập.

Câu lạc bộ “Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72” và nhóm “Quỹ Gạo Yêu Thương” mang trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Tiểu học Bàu Lâm (xã Bàu Lâm), đoàn trao 265 phần quà Trung thu và 5 bàn học. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 30 triệu đồng do hai đơn vị vận động đóng góp.

* Trường THCS Kim Đồng (phường Bà Rịa) vừa tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

Trường THCS Kim Đồng ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các em được tham gia kể chuyện về Bác Hồ, vẽ tranh, làm bánh, làm lồng đèn Trung thu và giao lưu với học sinh mầm non. Nhà trường cũng tổ chức các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn như chả giò, gỏi cuốn, bánh Trung thu...

Sôi nổi hoạt động trải nghiệm tại Trường THCS Kim Đồng.

Dịp này, nhà trường trao quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà trường tiếp nhận tài trợ và trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Sau các hoạt động, nhà trường hướng dẫn học sinh thu gom, phân loại rác, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

*Trường Tiểu học Quang Trung (phường Tam Thắng) phối hợp Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Thượng (phường Tam Long) tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, trao 100 suất quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

100 suất quà trung thu được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Tiểu học Trần Văn Thượng trao thư cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung.

Mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng, do phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Quang Trung chung tay đóng góp thông qua phong trào “Bạn giúp bạn” năm 2026.