Trung thu ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 21/9, đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em đang điều trị bệnh trên địa bàn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy cùng Đoàn công tác đến từng giường bệnh thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện chăm sóc và động viên các bệnh nhi. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, lo lắng của gia đình, động viên phụ huynh và các em kiên trì điều trị, giữ tinh thần lạc quan.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy đề nghị Ban Giám đốc và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, chăm sóc và điều trị để các bệnh nhi sớm hồi phục sức khoẻ.
Đoàn cũng đến thăm trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (xã Hưng Hội). Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Hoạt động thăm, tặng quà dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị bệnh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trung-thu-am-ap-den-voi-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-a132571.html