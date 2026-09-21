Trung thu ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Đoàn công tác trao đổi với Ban Giám đốc và lãnh đạo Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy cùng Đoàn công tác đến từng giường bệnh thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện chăm sóc và động viên các bệnh nhi. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, lo lắng của gia đình, động viên phụ huynh và các em kiên trì điều trị, giữ tinh thần lạc quan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy đề nghị Ban Giám đốc và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, chăm sóc và điều trị để các bệnh nhi sớm hồi phục sức khoẻ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy trao quà Trung thu, thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Trí Thủ trao quà Trung thu cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Thị Thuý Duy trao quà Trung thu cho các bệnh nhi.

Đoàn công tác chúc mừng, tặng quà Trung thu các gia đình vừa đón thành viên mới tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Đoàn cũng đến thăm trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (xã Hưng Hội). Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy trao quà Trung thu, động viên trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Thị Thuý Duy trao quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu.

Hoạt động thăm, tặng quà dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị bệnh./.