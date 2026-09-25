Trung thu ấm áp của các vận động viên trẻ Hà Nội

Mỗi bộ môn một cách tổ chức

Những ngày này, không khí Trung thu đã đến với nhiều VĐV trẻ đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Với gần 1.000 VĐV năng khiếu đang được đào tạo, phần lớn còn ở độ tuổi thiếu niên, chuyện xa gia đình để theo đuổi đam mê thể thao không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, một bữa ăn chung, những chiếc bánh Trung thu hay đơn giản là khoảng thời gian được các thầy cô, HLV quan tâm cũng đủ để các em cảm nhận sự ấm áp.

Các VĐV bóng đá nữ Hà Nội trong buổi tổ chức Trung thu. Ảnh: MINH HÀ

Theo ông Đới Đăng Hỷ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, tổ chức Trung thu cho VĐV trẻ là hoạt động được Trung tâm duy trì hằng năm. Không chỉ dịp Trung thu, vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và một số dịp dành cho trẻ em khác, Trung tâm đều tạo điều kiện để các VĐV trẻ xa nhà có được không khí gần gũi như đang ở bên gia đình.

Đây cũng là việc được Ban giám đốc Trung tâm quan tâm và giao cho các bộ môn chủ động tổ chức. Trưởng bộ môn đồng thời là tổ trưởng công đoàn chịu trách nhiệm triển khai sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng quan trọng nhất là bảo đảm sự ấm cúng và tạo được niềm vui cho VĐV.

Sự linh hoạt ấy thể hiện khá rõ trong cách các bộ môn tổ chức Trung thu năm nay. Bộ môn bóng đá Hà Nội đã tổ chức Trung thu cho các VĐV năng khiếu bóng đá nữ ngay tại phòng ở của VĐV vào tối 24-9 với chủ đề: “Trăng Rằm sân cỏ - Gắn kết những ước mơ 2026”. Không gian quen thuộc trở thành nơi các em cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tạo nên một buổi tối gần gũi sau những giờ tập luyện.

Theo Trưởng bộ môn bóng đá nữ Hà Nội Nguyễn Trọng Hồng, lực lượng VĐV trẻ của bộ môn trải dài ở nhiều tuyến, trong đó bóng đá nam từ U9 đến U13 có gần 100 em; bóng đá nữ cũng được đào tạo ở nhiều tuyến, tại các địa điểm khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức Trung thu cần được các đội chủ động sắp xếp phù hợp với lịch tập luyện, sinh hoạt của từng nhóm VĐV.

Sự kiện “Trăng Rằm sân cỏ - Gắn kết những ước mơ 2026” diễn ra ấm cúng. Ảnh: MINH HÀ

Bộ môn võ cổ truyền cũng lựa chọn cách tổ chức đơn giản nhưng vui vẻ. Tối 24-9, hơn 20 VĐV trẻ dưới 15 tuổi đang tập trung tại khu vực Nhà thi đấu Hà Đông – nơi đội đang tập luyện, ăn ở để cùng thưởng thức những món ăn trong không khí Trung thu. Những hình ảnh rất đỗi hồn nhiên xuất hiện khi các VĐV tinh nghịch lấy áo mưa giấy cuộn vào những chiếc gậy nhỏ, tạo thành những “màn múa lân” ngộ nghĩnh.

Theo Trưởng bộ môn võ cổ truyền Hà Nội Nguyễn Khắc Phấn, đây là hoạt động được bộ môn duy trì thường xuyên với mong muốn tạo không khí gia đình cho những VĐV trẻ phải xa nhà để theo đuổi niềm đam mê.

Một bữa ăn cũng đủ làm thành kỷ niệm

Với bộ môn bi sắt Hà Nội, Trung thu được tổ chức vào trưa 25-9, đúng ngày Rằm tháng Tám. Thay vì một chương trình lớn, các huấn luyện viên lựa chọn đưa VĐV đi ăn tại một nhà hàng gần Trung tâm ngay sau giờ tập. Cách làm này vừa phù hợp với lịch tập luyện, giúp các em có thời gian nghỉ ngơi, vừa tạo điều kiện để cả đội có khoảng thời gian quây quần bên nhau.

Trưởng bộ môn bi sắt Hà Nội Đặng Xuân Vui cho rằng, dù công việc tập luyện có bận rộn đến đâu, các bộ môn vẫn cần tạo điều kiện để VĐV trẻ được đón Trung thu cũng như tham gia những hoạt động dành cho thiếu nhi.

Đội bi sắt Hà Nội tổ chức Trung thu tại một nhà hàng. Ảnh: MINH HÀ

Trong bữa ăn ấy, với các VĐV trẻ, điều đáng nhớ có lẽ không nằm ở món ăn hay giá trị của một món quà. Quan trọng hơn là cảm giác được các thầy, các cô và đồng đội quan tâm, được cùng nhau đón một ngày đặc biệt thay vì lặng lẽ trong khu tập luyện khi cách xa gia đình.

VĐV Nguyễn Tường Vy của đội bi sắt Hà Nội bày tỏ sự xúc động khi được các thầy quan tâm, tổ chức Trung thu cho các VĐV. Với Vy, sự chăm lo ấy khiến bộ môn có cảm giác như một gia đình, từ đó càng thêm gắn bó với đội và môi trường tập luyện.

Đó cũng chính là điều mà những hoạt động như thế hướng tới. Với VĐV trẻ, nhất là những em lần đầu xa nhà, cuộc sống tại Trung tâm không chỉ có giáo án, những buổi tập kéo dài hay những cuộc thi đấu. Ở đó còn cần những khoảng thời gian được sẻ chia, được vui chơi và cảm nhận rằng mình đang được chăm sóc.

Vào tối 25-9, các bộ môn cử tạ, bóng đá nam Hà Nội... cũng tổ chức Trung thu với hình thức tiệc ngọt. Với mỗi bộ môn, cách làm có thể khác nhau, thời gian khác nhau, song điểm chung là hướng tới sự phù hợp với lịch tập luyện và điều kiện của VĐV.

Trong môi trường thể thao thành tích cao, những hoạt động tưởng như rất nhỏ ấy đôi khi lại có ý nghĩa không nhỏ. Một bữa ăn chung, một chiếc bánh Trung thu, vài câu chuyện vui sau giờ tập hay một khoảnh khắc các VĐV cùng cười đùa có thể trở thành ký ức đẹp của những năm tháng tuổi trẻ.

Ông Đới Đăng Hỷ cho biết thêm, điều Trung tâm hướng tới không phải là tổ chức thật lớn hay thật hoành tráng, mà là tạo được không khí gia đình cho VĐV trẻ. Bởi khi các em cảm nhận được sự quan tâm, có thêm sự gắn bó với tập thể và nơi mình đang tập luyện, đó cũng là một nguồn động lực để các em yên tâm theo đuổi con đường thể thao, cống hiến cho thể thao Hà Nội.