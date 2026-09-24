Trung thu ấm áp: Chương trình ý nghĩa cho trẻ em khắp nơi

Để tất cả thiếu nhi đều được vui Tết Trung thu

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm trao quà cho thiếu niên, nhi đồng tại xã Nam Cường. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đã tới thăm, động viên và trao quà cho các em thiếu niên, nhi đồng tại Làng trẻ em SOS và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Nam Cường, phường Trần Lãm.

Tại Làng trẻ em SOS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ân cần thăm hỏi tình hình học tập, đời sống và trao 71 suất quà cho các em thiếu niên, nhi đồng, đồng thời biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và đón Trung thu ấm áp.

Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Cường, phường Trần Lãm (Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trong không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết Trung thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã cùng chung vui liên hoan văn nghệ và trao 40 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Nam Cường và phường Trần Lãm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong các em thiếu niên, nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để kịp thời động viên các em, dịp này xã Nam Cường đã trao 180 suất quà và 12 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phường Trần Lãm trao tặng 60 suất quà cho trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 850.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm trên 24% dân số; trong đó có trên 232.000 trẻ dưới 6 tuổi và hơn 7.700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Với phương châm tất cả thiếu nhi đều được vui Tết Trung thu, các đơn vị, địa phương tại Hưng Yên đang triển khai nhiều hoạt động vui chơi, chăm lo, hỗ trợ thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để tất cả trẻ em đều được đón một mùa Trung thu an toàn, vui tươi và ý nghĩa.

Trung thu Hoàng cung - Nơi tuổi thơ chạm vào di sản Huế

Tối 24/9, tại không gian sân vườn khu vực Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình "Trung thu Hoàng cung". Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức định kỳ, mang đến cho thiếu nhi một đêm hội Trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt chương trình mở cửa Đại Nội miễn phí để phục vụ cộng đồng.

Tại đây, các em nhỏ được bước vào một thế giới Trung thu lung linh, rực rỡ sắc màu với lễ hội đèn lồng, đồng thời trải nghiệm những trò chơi cung đình độc đáo như Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ. Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được xây dựng từ những chất liệu văn hóa cung đình Huế với các tiết mục múa giàu màu sắc như: mẫu xuất lân nhi, múa Phụng, múa Ngũ hổ, múa Ngựa.

Những hình tượng linh vật, đội hình và động tác múa mang đậm dấu ấn truyền thống được tái hiện sinh động, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, phù hợp với thế giới tuổi thơ. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của các em thiếu nhi trong những bộ áo dài truyền thống qua bộ sưu tập của nhà thiết kế Đoan Trang.

Đưa con đến tham dự chương trình, chị Trương Thị Ngọc Bích chia sẻ: “Chương trình được tổ chức rất hoành tráng, với nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp tái hiện sinh động không gian văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi cảm nhận rõ niềm vui và sự hào hứng của con khi được trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm những hoạt động mang đậm nét văn hóa Huế. Đây không chỉ là dịp để các con vui chơi, đón Tết Trung thu mà còn là cơ hội để tìm hiểu, cảm nhận những nét đẹp trong đời sống văn hóa của cha ông và văn hóa Huế xưa”.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, chương trình "Trung thu Hoàng cung 2026" không chỉ là một đêm vui hội dành cho thiếu nhi, mà còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong một không gian di sản đặc biệt. Qua ánh đèn lồng, những trò chơi cung đình, âm nhạc, nghệ thuật và tà áo dài Việt, chương trình mở ra một hành trình trải nghiệm để tuổi thơ hôm nay được khám phá, vui chơi và thêm yêu những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước. Năm 2026, với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn và tạo không gian rộng mở để đông đảo thiếu nhi có thể tham dự, chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại sân điện Kiến Trung – một không gian giàu giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa trong Hoàng thành Huế và mở cửa miễn phí để phục vụ cộng đồng".

Tham gia rước đèn “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng”

Những chiếc lồng đèn lớn diễu hành qua các đường phố tạo ra sự thích thú cho người dân và du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tối 24/9, hàng nghìn em thiếu nhi cùng đông đảo người dân và du khách đã tập trung về sân khấu ngoài trời trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, Lâm Đồng) để tham dự Lễ hội rước đèn Trung thu 2026.

Với chủ đề “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng”, Lễ hội Trung thu 2026 có sự tham gia của 19 xã, phường và các trường trung học, tiểu học khu vực phía Đông Lâm Đồng với khoảng 2.000 học sinh cùng hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Trung thu 2026 nhằm duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích; thu hút, tập hợp đông đảo các em học sinh tham gia làm lồng đèn Trung thu nhằm phát huy tính tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết; góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Lễ hội Trung thu còn là một nét đẹp văn hóa thú vị thu hút sự quan tâm và đón xem của đông khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với vùng biển Phan Thiết - Mũi Né.

Ngay sau các nghi thức khai mạc, đã diễn ra phần diễu hành rước đèn, lần lượt đi qua các cung đường trung tâm Phan Thiết với quãng đường dài khoảng 3 km. Có tổng cộng 26 lồng đèn lớn và hơn 2.000 lồng đèn nhỏ với hình dáng được thiết kế phù hợp di chuyển đã làm cho đường phố Phan Thiết trở nên rộn ràng và lung linh sắc màu. Hàng chục nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước được hòa mình vào dòng người để cùng các em thiếu nhi vui đón đêm hội trăng rằm ý nghĩa và độc đáo.

Các em thiếu nhi với những chiếc lồng đèn truyền thống diễu hành qua các đường phố trung tâm Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Ban Tổ chức, năm nay Lễ hội Trung thu được nâng tầm thành lễ hội của tỉnh, do đó các lồng đèn được thiết kế công phu, sinh động và nội dung thể hiện phong phú hơn so với các năm trước. Điểm nhấn của lễ hội là những chiếc lồng đèn lớn được làm đa dạng với các mô hình phản ánh những thế mạnh của từng địa phương như: Đồi cát và điện gió; Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm; tàu cá; trái thanh long; cá heo…

Những mô hình lồng đèn lớn được trang trí ngộ nghĩnh với những đường nét trẻ thơ, vui tươi, tạo nên thích thú cho các em thiếu nhi và du khách. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cho các em thiếu nhi, qua đó động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và cũng là hoạt động nhằm phát triển, quảng bá du lịch địa phương.

Sau Lễ hội Trung thu cấp tỉnh, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn sẽ chủ động tổ chức những chương trình Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế, để trẻ em ở nhiều nơi đều có thể đón một mùa trăng vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Thiết cho biết, ngoài tham gia Lễ hội Trung thu cấp tỉnh, phường sẽ tổ chức chương trình cho hơn 500 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Trung thu tại khu vực Tháp nước và rước đèn quanh sông Cà Ty; qua đó, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng đáng nhớ.