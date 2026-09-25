Trung thu ấm áp cho bệnh nhi ở Khánh Hòa

Ngày 25/9, hàng loạt bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện ở Khánh Hòa đã được đón một Trung thu vui tươi, ấm áp với nhiều phần quà ý nghĩa.

Theo BVĐK Khánh Hòa, Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ và đón nhận những món quà yêu thương. Thế nhưng, với những em nhỏ đang điều trị bệnh, Trung thu diễn ra trong không gian đặc biệt vì các em đang phải chiến đấu với bệnh tật.

Để kịp thời cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhi dịp Trung thu, ngày 25/9, BVĐK Khánh Hòa đã phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cụ thể, buổi sáng, Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện đến thăm hỏi và trao quà cho các cháu đi khám tại Khoa Khám bệnh và Cơ sở Tiêm chủng. Khoảng 30 bệnh nhi đã được nhận những phần quà Trung thu gồm lồng đèn, hộp yến lon, hộp ngũ cốc, nước yến trái cây, sữa… với tổng trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Các tiết mục văn nghệ ấn tượng dành tặng bệnh nhi ở BVĐK Khánh Hòa dịp Trung thu. Ảnh: ĐH.

Buổi chiều, BVĐK Khánh Hòa phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Tết Trung thu" dành cho khoảng 300 bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Không khí Trung thu thực sự trở nên rộn ràng với màn múa lân – sư – rồng chào mừng, các tiết mục văn nghệ vui tươi, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia các hoạt động hoạt náo, đố vui có thưởng, cùng nhau tạo nên những tiếng cười và khoảnh khắc đáng nhớ.

Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, BVĐK Khánh Hòa, mạnh thường quân... trao quà Trung thu cho bệnh nhi. Ảnh: ĐH.

Đặc biệt, hoạt động rước đèn Trung thu đã tạo nên một khoảnh khắc thật ấm áp và ý nghĩa khi lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, lãnh đạo bệnh viện, khách mời, mạnh thường quân… cùng tham gia rước đèn với bệnh nhân. Những chiếc đèn Trung thu lung linh hòa cùng nụ cười của các em nhỏ đã tạo nên không khí ấm áp, gần gũi và tràn ngập yêu thương.

Chương trình rước đèn Trung thu ấn tượng ở BVĐK Khánh Hòa. Ảnh: KL.

Tại chương trình, tất cả bệnh nhân tham dự được trao quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa, yến hũ... Đặc biệt, 150 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người, với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Tại phía Nam Khánh Hòa, BVĐK Ninh Thuận cũng tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu – Đêm hội Trăng rằm", trao tặng hơn 200 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Các em bệnh nhi được hòa mình vào không khí vui tươi của ngày hội, thưởng thức các tiết mục dành cho thiếu nhi, nhận những chiếc lồng đèn, những phần quà Trung thu cùng nhiều lời chúc yêu thương.

Giám đốc BVĐK Ninh Thuận Lê Huy Thạch cho biết, với những em nhỏ đang phải điều trị tích cực, không thể tham gia chương trình, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở cùng các mạnh thường quân đã đến từng phòng bệnh để thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu.

Lãnh đạo BVĐK Ninh Thuận cùng mạnh thường quân tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: D.N.

"Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm trong đó là sự quan tâm và sẻ chia, với mong muốn mang đến cho các em một chút niềm vui của ngày Tết thiếu nhi, giúp các em tạm quên những mệt mỏi, đau đớn trong quá trình điều trị và có thêm tinh thần để sớm hồi phục sức khỏe", ông Thạch cho biết.

BVĐK Sài Gòn – Phan Rang tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: D.N.

Ngày 25/9, đại diện BVĐK Sài Gòn – Phan Rang cũng cho biết, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một mùa Trung thu đầm ấm, hạnh phúc, bệnh viện đã dành tặng 150 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Công Hải – Phân hiệu Suối Giếng (xã Công Hải). Bên cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức đêm hội trăng rằm cho con em nhân viên bệnh viện và 48 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.