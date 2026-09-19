Trung thu 2026: Kết nối các thế hệ với di sản văn hóa dân gian

Chương trình tạo không gian để các em nhỏ và gia đình tiếp cận những nét văn hóa Trung thu truyền thống thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu trực tiếp với nghệ nhân dân gian đến từ Hà Nội.

Tại khu vực trước tòa Cánh diều, người tham gia được thưởng thức các màn múa lân sư và hát xẩm - loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian với nội dung, làn điệu phong phú. Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước tiếp tục được giới thiệu tới công chúng, góp phần giúp trẻ em tìm hiểu thêm một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian Trung thu được tái hiện với hình ảnh chú lân, mâm cỗ trông trăng truyền thống, tạo điểm nhấn để các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy.

Các em nhỏ và gia đình được hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn múa lân sư. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là các hoạt động trải nghiệm thủ công truyền thống. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân, trẻ em được tự tay nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và thực hành tết lá nghệ thuật. Ngoài ra, chương trình còn có các trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co. Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các em được nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử múa rối tay, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống. Tại bãi cỏ Nhà Chăm, trẻ em và gia đình có thể tham gia giã cốm, làm cốm, qua đó tìm hiểu thêm nét văn hóa gắn với mùa thu Hà Nội.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận di sản văn hóa bằng những hình thức trực quan, đồng thời tăng sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình. Việc trực tiếp tham gia các trò chơi, nghề thủ công và hoạt động trình diễn dân gian cũng giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống.

Các bạn trẻ tham gia trò chơi kéo co mùa Trung thu 2026. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, với chủ đề "Sắc màu di sản văn hóa", Bảo tàng mong muốn mỗi hoạt động không chỉ tạo nên một sân chơi Trung thu ý nghĩa mà còn trở thành nhịp cầu để các thế hệ cùng tiếp cận những giá trị văn hóa dân gian một cách sống động, gần gũi.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Hạnh, khi trẻ em được tự tay nặn tò he, tham gia những trò chơi của ông bà, cha mẹ và lắng nghe câu chuyện Trung thu qua lời kể của nghệ nhân, tình yêu đối với di sản được hình thành một cách tự nhiên. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và trao truyền cho các thế hệ sau.

Chương trình Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa diễn ra trong hai ngày 19-20/9/2026 (tức mùng 9 và mùng 10 tháng 8 âm lịch), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.