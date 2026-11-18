Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, xã Trung Thịnh đã tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch. Đảng ủy xã đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch và cơ bản hoàn thành các nội dung khắc phục hạn chế sau kiểm tra, giám sát. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương còn thiếu cán bộ chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Vương Đình Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Thịnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với xã Nấm Dẩn, việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo được triển khai gắn với nhiệm vụ, điều kiện thực tế, xác định rõ lộ trình và đơn vị thực hiện. Địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bám sát định hướng, hướng dẫn của tỉnh. Trong thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, từ 37 thôn giảm còn 13 thôn, Thường trực Đảng ủy xã đã trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình tại cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thu ngân sách đạt và vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Lợi ghi nhận những nỗ lực của đảng ủy hai xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm còn đạt thấp để có giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nấm Dẩn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2026.

Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầy đủ, đầm ấm; chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, các xã cần chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền để được định hướng, tháo gỡ kịp thời.