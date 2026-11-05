Trung Thành xây dựng tổ dân phố không ma túy

Công an phường Trung thành vây bắt đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 3/8/2026.

Để phấn đấu trở thành phường không ma túy vào năm 2028, Trung Thành đã cụ thể hóa mục tiêu bằng các kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, gắn với rà soát địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa. Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 7/9/2026, lực lượng chức năng phát hiện 20 vụ, 31 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, khởi tố 17 vụ với 26 bị can; 2 vụ với 2 đối tượng đang được xác minh.

Cùng với đấu tranh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được triển khai tại trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Phường đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền tại các trường THCS, doanh nghiệp và tổ dân phố, thu hút hơn 7.860 lượt người tham gia. Nội dung phòng, chống ma túy còn được lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố và phổ biến qua các nhóm Zalo tại cơ sở.

Đơn cử, tại Công ty cổ phần Prime, Công an phường tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng ngừa, đồng thời tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên 20 công nhân. Kết quả, cả 20 trường hợp đều âm tính. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, không ma túy.

Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn và ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Trung Thành, tháng 8/2026.

Trung tá Dương Văn Nam, Phó Trưởng Công an phường Trung Thành, cho biết: Tội phạm ma túy có tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Vì vậy, lực lượng Công an luôn chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện nguy cơ, kết hợp đấu tranh với phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2028, Trung Thành đang tập trung đưa nhiệm vụ phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư. 19 tổ dân phố được giao nhiệm vụ rà soát, nắm tình hình, quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy theo quy định, đồng thời xây dựng mô hình tổ dân phố tự quản về phòng, chống ma túy.

Hiện, phường đang xây dựng 10/19 tổ dân phố đạt tiêu chí tổ dân phố không ma túy. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ nằm ở việc thành lập mô hình mà còn ở khả năng duy trì hoạt động thường xuyên, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Thiếu tá Khúc Ngọc Trọng, Trưởng Công an phường Trung Thành, cho biết: Từ nay đến cuối năm, lực lượng Công an sẽ mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn. Mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028 sẽ được đánh giá bằng hiệu quả phòng ngừa, chất lượng quản lý tại từng tổ dân phố và sự an toàn trong đời sống của người dân.