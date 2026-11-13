Trùng tên Jensen Huang, nhà sáng lập startup AI Singapore hưởng lợi

Jensen Huang từng ngưỡng mộ cựu CEO Nvidia từ nhỏ.

Từ khi còn học tiểu học, Jensen Huang (sinh năm 2002), một nhà sáng lập AI trẻ tuổi ở Singapore, đã biết đến người trùng tên với mình là Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, tập đoàn chip và công nghệ có trụ sở tại Mỹ. Lớn lên với niềm yêu thích máy tính và lập trình, Huang từng xem lãnh đạo Nvidia là hình mẫu. Năm 16 tuổi, anh xin mẹ mua một chiếc card đồ họa GTX 1080 để chơi game, xây dựng ứng dụng và tập lập trình.

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ công nghệ này rồi sẽ bùng nổ. Giờ mọi thứ giống như quay lại điểm xuất phát khi tôi trở thành một nhà sáng lập AI”, anh kể với Business Insider.

Khi làn sóng AI bùng nổ, Huang thường được chú ý vì trùng tên với CEO Nvidia. Nhiều người đùa rằng anh nên tặng họ cổ phiếu Nvidia hoặc cung cấp thêm GPU.

Cái tên đặc biệt cũng giúp anh dễ được ghi nhớ tại các sự kiện kết nối và trong những buổi phỏng vấn xin việc. Huang cho rằng đây là lợi thế không nhỏ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sự trùng hợp bắt đầu gây rắc rối khi CEO Nvidia vướng bê bối đời tư. Phản ứng đầu tiên của Huang khi đọc tin là lo ngại tên mình cũng bị kéo vào những cuộc tranh luận tiêu cực.

Huang vốn ngưỡng mộ cựu CEO Nvidia vì những đóng góp cho ngành công nghệ nên rất bất ngờ trước bê bối đời tư. Dù vẫn công nhận tài năng và tầm nhìn của người trùng tên, anh cho rằng những thành tựu đó không thể biện minh cho hành vi sai trái.

Sau vụ việc, bạn bè thường trêu chọc Huang, hỏi anh đã “làm gì với cổ phiếu Nvidia” hoặc đùa về những cáo buộc liên quan đến cựu CEO.

Huang nói anh không quá để tâm. Thậm chí, anh còn tận dụng sự chú ý để đăng một số nội dung hài hước trên LinkedIn. Những bài viết này sau đó lan truyền mạnh hơn dự kiến.

Vấn đề xuất hiện khi một bộ phận người dùng thực sự nhầm anh với cựu lãnh đạo Nvidia. Một số người để lại bình luận chất vấn trực tiếp về bê bối. Ảnh chụp bài đăng của Huang cũng được chia sẻ lại trên Reddit và RedNote trong các cuộc thảo luận về Nvidia.

“Tôi không chắc điều đó có tốt cho hình ảnh của mình hay không. Một nhà tuyển dụng trong tương lai có thể nhìn thấy những nội dung này”, anh nói.

Jensen Huang bất ngờ nhận được nhiều bình luận chỉ trích từ những người nhầm anh với vị tỷ phú.

Huang cũng sở hữu cổ phiếu Nvidia và cho biết khoản đầu tư từng mang lại lợi nhuận lớn cho anh đã giảm giá trị đáng kể sau biến động gần đây.

Dù vậy, Gen Z tin rằng việc trùng tên không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp, bởi nhà tuyển dụng chủ yếu đánh giá anh qua năng lực và phẩm chất cá nhân.

Ngày 12/11, Jensen Huang (63 tuổi) từ chức CEO Nvidia, tập đoàn chip Mỹ do ông đồng sáng lập năm 1993, sau bê bối liên quan đến hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong hai người phụ nữ bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc, người còn lại là lãnh đạo cấp cao tại Nvidia.

Theo CNBC, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm người kế nhiệm. Vụ việc khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc, làm gia tăng lo ngại về tương lai của tập đoàn công nghệ trị giá 4.500 tỷ USD.

Trong khi Nvidia đối mặt với khủng hoảng, nhà sáng lập AI 24 tuổi trùng tên với cựu CEO lại hưởng lợi từ sự chú ý của công chúng. Huang cho biết website startup của anh ghi nhận thêm khoảng 5.000 lượt truy cập, trong đó một số người đã đăng ký trả phí sử dụng dịch vụ.

Huang cũng nộp hồ sơ vào Y Combinator (YC), chương trình tăng tốc khởi nghiệp tại Mỹ, cùng một số chương trình hỗ trợ startup của các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Theo anh, khả năng quảng bá bản thân là một trong những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm khi lựa chọn startup. “Nếu đây là cách để họ chú ý đến tôi, tôi hoàn toàn sẵn sàng”, Huang nói.

Như Phương