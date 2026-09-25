Trung tâm Y tế Tịnh Biên (An Giang): Chuyển đổi số tạo động lực nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn và khu vực

Trung tâm Y tế Tịnh Biên là bệnh viện hạng III, gồm 19 khoa, phòng, thực hiện khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu và chỉ đạo tuyến. Trung tâm hiện có 224 viên chức, người lao động, trong đó 52 bác sĩ, phục vụ khoảng 113.500 người dân trên địa bàn biên giới, miền núi.

Trung tâm Y tế Tịnh Biên xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động chuyên môn của Trung tâm tiếp tục tăng, với 69.296 lượt khám, tăng so với 60.681 lượt cùng kỳ năm 2025; số điều trị nội trú đạt 6.684 lượt, tăng từ 5.733 lượt. Tổng số ngày điều trị nội trú đạt 36.310 ngày. Trung tâm đồng thời thực hiện 23.410 thủ thuật, 1.189 ca phẫu thuật, 133.024 lượt xét nghiệm, 19.146 lượt chụp X-quang, 13.332 lượt siêu âm và 10.525 lượt điện tim.

Khối lượng công việc gia tăng đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý, sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Trung tâm chủ động bảo đảm thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm; nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung và duy trì thiết bị phục vụ chuyên môn.

Chuyển đổi số được Trung tâm Y tế Tịnh Biên xác định là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động. Trung tâm phối hợp với VNPT An Giang vận hành hệ thống VNPT-HIS, từng bước triển khai bệnh án điện tử tại các khoa lâm sàng theo lộ trình của Bộ Y tế.

Trung tâm cũng thực hiện 100% tiếp nhận khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip và VNeID, triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, khai báo lưu trú trực tuyến và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, chứng tử, khám sức khỏe lái xe lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, từng bước chuyển từ quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ hiệu quả hơn công tác chuyên môn và điều hành.

Trung tâm Y tế Tịnh Biên xây dựng, vận hành hệ thống trợ lý ảo phục vụ quản trị bệnh viện.

Trợ lý ảo mở hướng mới trong quản trị, điều hành

Điểm nổi bật trong hoạt động chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên là việc tự xây dựng, vận hành hệ thống trợ lý ảo phục vụ quản trị bệnh viện. Sau hơn một năm triển khai, mô hình được Hội đồng chuyên môn do Hội Tin học Y tế Việt Nam thành lập thẩm định tại Trung tâm ngày 29/8/2026.

Hệ thống xuất phát từ yêu cầu thực tế trong điều hành. Trước đây, số liệu phục vụ giao ban phải lọc, tổng hợp và cộng thủ công, có thời điểm cán bộ mất 3-4 giờ mỗi đêm. Hàng chục nghìn dòng chỉ định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng dữ liệu về dược, nhân sự, tài chính và văn bản nằm ở nhiều tệp khác nhau, khiến việc kiểm tra, đối chiếu mất nhiều thời gian.

Trung tâm triển khai số hóa từng bước, từ dữ liệu Excel đến bệnh án điện tử và các bảng báo cáo trực quan. AI được đưa vào ở bước thứ tư, ban đầu hỗ trợ viết mã xây dựng báo cáo, sau đó từng bước tự động lấy dữ liệu, lọc nguồn, lưu trữ, kiểm tra sai sót, xuất báo cáo, đối chiếu chỉ tiêu và trình bày theo yêu cầu lãnh đạo.

Thẩm định giải pháp ứng dụng trợ lý ảo phục vụ quản trị bệnh viện

Đến nay, Trung tâm hình thành 7 hệ thống phục vụ giao ban, theo dõi hoạt động, rà soát nguy cơ xuất toán bảo hiểm y tế, quản lý dược, nhân sự, tài chính - kế toán, văn bản và lịch công tác. Bảng điều hành tự cập nhật trong đêm, theo dõi hơn 300 chỉ tiêu, đồng thời cung cấp dữ liệu trước giờ giao ban. Màn hình tại Trung tâm luân phiên 60 khung nội dung, hỗ trợ theo dõi tình hình tiếp nhận người bệnh và công suất sử dụng giường bệnh.

Đáng chú ý, Trung tâm xây dựng 371 quy tắc cảnh báo bảo hiểm y tế, trong đó 339 quy tắc đang hoạt động, dựa trên Dược thư Quốc gia, hướng dẫn sử dụng thuốc, mã chẩn đoán và các quy định hiện hành. Hệ thống còn tích hợp thư viện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và 250 quy trình kỹ thuật do cán bộ chuyên môn biên soạn, hiệu chỉnh.

Giá trị của hệ thống không chỉ ở xử lý dữ liệu mà còn giúp phát hiện sớm vấn đề. Bác sĩ có thể nhận cảnh báo ngay trong quá trình điều trị để kiểm tra, điều chỉnh thay vì chờ người bệnh ra viện mới đối soát hồ sơ.

Trung tâm đặc biệt chú trọng kiểm soát sai số, xây dựng 14 nguyên tắc và 10 lớp kiểm tra. Sau khi điều chỉnh theo thực tế lâm sàng, số cảnh báo hằng ngày giảm từ hàng trăm dòng xuống khoảng một chục dòng. Các cảnh báo đều kèm căn cứ chuyên môn, còn quyết định cuối cùng thuộc về bác sĩ điều trị.

Tại buổi thẩm định ngày 29/8/2026, Hội đồng chuyên môn gồm 10 thành viên đã chọn ngẫu nhiên một số chỉ số trên bảng điều hành, truy ngược dữ liệu nguồn và đối chiếu với báo cáo từ hệ thống thông tin bệnh viện. Kết quả ghi nhận kiến trúc hệ thống được xây dựng theo nguyên lý khoa học và đã được kiểm chứng qua thực tế vận hành.

Chuyển đổi số gắn với mục tiêu nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Trung tâm là chuyển đổi số không tách rời yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Công nghệ được sử dụng để giảm thao tác hành chính, hỗ trợ cán bộ chuyên môn và giúp lãnh đạo có thông tin nhanh, chính xác hơn trong điều hành.

Mục tiêu những tháng cuối năm 2026, Trung tâm tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đầu ra của bệnh án điện tử, ký số tài liệu điện tử và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đơn vị đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ 100% tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID.

Cùng với hạ tầng số, Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ trực tiếp. Đơn vị phối hợp với Sở Y tế nâng định mức giường bệnh kế hoạch từ 160 lên 192 giường; triển khai các kỹ thuật mới, nâng cấp cơ sở vật chất và thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế Tịnh Biên quy mô 300 giường, với tổng mức đầu tư gần 680 tỷ đồng theo chủ trương của tỉnh.

Như vậy, chuyển đổi số đang được đặt trong tổng thể phát triển Trung tâm, từ quản trị, chuyên môn đến cơ sở vật chất. Trong đó, trợ lý ảo không thay thế cán bộ y tế mà hỗ trợ xử lý dữ liệu, cảnh báo và cung cấp thông tin để cán bộ chuyên môn, lãnh đạo ra quyết định.

Trung tâm đang hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số hiệu quả không nhất thiết bắt đầu từ những hệ thống lớn. Quan trọng là xác định đúng bài toán, bắt đầu từ dữ liệu có sẵn, triển khai trong phạm vi phù hợp, vận hành song song để kiểm chứng, đo lường kết quả rồi mới mở rộng.

Từ một cơ sở y tế còn nhiều hạn chế về nguồn lực công nghệ, Trung tâm Y tế Tịnh Biên đang từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu. Khi công nghệ được gắn với chuyên môn, cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của người dân, chuyển đổi số không chỉ tạo ra thay đổi trong quản lý mà còn trở thành động lực nâng chất lượng y tế cơ sở, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Chung Thắng

Ảnh: Trung tâm Y tế Tịnh Biên cung cấp và PV tác nghiệp.