PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc sở Y tế (bên trái) trao quyết định và tặng hoa cho tân Giám đốc TTYT Thuận Hóa Ngô Thành Nhân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế đã trao Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của Chủ tịch UBND TP. Huế về việc bổ nhiệm ông Ngô Thành Nhân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế Thuận Hóa giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế Thuận Hóa trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm kéo dài 5 năm, tính từ ngày 20/11/2026 đến ngày 19/11/2031.

Là cơ sở y tế có số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị khá đông, vì vậy việc bổ nhiệm là dấu mốc quan trọng trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, tạo tiền đề để Trung tâm Y tế Thuận Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới. Trên cương vị và trọng trách mới, tân Giám đốc Ngô Thành Nhân được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới. Qua đó, đơn vị hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.