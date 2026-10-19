Trung tâm Y tế Tân Hiệp chuyển sang hồ sơ bệnh án điện tử từ ngày 1/11

Đại biểu thực hiện nghi thức công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế Tân Hiệp.

Ngày 19/10, Trung tâm Y tế Tân Hiệp công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đánh dấu việc chuyển đổi phương thức quản lý hồ sơ trong hoạt động khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Từ 0 giờ ngày 1/11/2026, đơn vị chấm dứt việc lập mới và sử dụng hồ sơ bệnh án giấy đối với người bệnh tiếp nhận khám, chữa bệnh, chuyển sang sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định. Riêng những trường hợp đã được tiếp nhận và đang điều trị trước thời điểm này, trung tâm tiếp tục hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ giấy đến khi người bệnh kết thúc đợt điều trị, ra viện.

Việc ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử giúp nhân viên y tế thuận tiện tra cứu thông tin, theo dõi quá trình điều trị, hỗ trợ kết nối và chia sẻ dữ liệu, góp phần hạn chế sai sót trong quản lý hồ sơ. Người bệnh cũng được tạo thuận lợi khi khám, chữa bệnh, giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.