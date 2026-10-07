Trung tâm Y tế phẫu thuật u xơ tử cung lớn như thai 4 tháng

Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, trú xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ có tiền sử u xơ tử cung, được phát hiện và theo dõi trong khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, người bệnh xuất hiện tình trạng đau vùng chậu nên đến cơ sở y tế thăm khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Trang.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh có khối u xơ tử cung kích thước lớn và được chỉ định phẩu thuật cắt bỏ khối u. Sau 1 giờ, ca phẫu thuật thành công. Khối u được lấy ra có kích thước khoảng 17×16cm, tương đương thai khoảng 4 tháng, mật độ mềm và có tình trạng tăng sinh nhiều mạch máu, dính chặt với buồng trứng và phần phụ trái. Hiện, sau 04 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BSCKII Trịnh Thị Hồng Hiệp, Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản TTYT Khu vực Thanh Ba, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ.

Nếu khối u phát triển lớn mà không được phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng như thiếu máu do rong kinh, đau vùng chậu kéo dài, chèn ép các cơ quan lân cận gây rối loạn tiểu tiện, táo bón; đồng thời làm tăng mức độ phức tạp của quá trình điều trị, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe sinh sản.

Chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, đặc biệt với những trường hợp đã được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ lịch tái khám, theo dõi sự phát triển của khối u và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để khối u phát triển quá lớn gây biến chứng.