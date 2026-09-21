Trung tâm Y tế Long Xuyên: Phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Lấy người dân làm trung tâm và tinh thần phục vụ làm nhiệm vụ trọng tâm

Trung tâm Y tế Long Xuyên là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang, thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số, an toàn thực phẩm và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm hiện được xếp hạng III, với 80 giường bệnh theo kế hoạch và 88 giường thực kê.

Trung tâm y tế Long Xuyên (Ảnh: Chung Thắng)

Xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời chú trọng chất lượng chuyên môn, trách nhiệm và thái độ phục vụ. Các quy trình chuyên môn được tổ chức lại, tăng cường kiểm soát chất lượng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển các kỹ thuật phù hợp, qua đó nâng khả năng điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Y tế Long Xuyên thực hiện 176.425 lượt khám ngoại trú, trong đó khám bảo hiểm y tế đạt 174.848 lượt, chiếm 99,1%. Đáng chú ý, người cao tuổi chiếm 42,6% với 75.181 lượt khám, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh mạn tính ngày càng lớn.

Hoạt động điều trị nội trú đạt 2.337 lượt người bệnh, với 11.184 ngày điều trị, thời gian trung bình 4,8 ngày. Kết quả, 80,2% người bệnh khỏi, 7,4% đỡ, đưa tỷ lệ khỏi hoặc cải thiện lên hơn 87%, góp phần khẳng định hiệu quả nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân trên địa bàn.

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị

Đối với cơ sở y tế, hiệu quả đầu tư không chỉ nằm ở số lượng máy móc, thiết bị mà quan trọng hơn là khả năng khai thác để phục vụ người bệnh, hỗ trợ chẩn đoán và nâng cao hiệu quả điều trị.

Hoạt động khám nội soi tai tại Trung tâm Y tế Long Xuyên

Trung tâm Y tế Long Xuyên định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị có trọng tâm, phù hợp nhu cầu chuyên môn, ưu tiên các lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trung tâm đặt yêu cầu từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống X-quang, siêu âm, xét nghiệm tự động, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật.

Cùng với đầu tư mới, Trung tâm chú trọng rà soát nhu cầu, năng lực khai thác và điều kiện vận hành để nâng công suất sử dụng thiết bị, hạn chế đầu tư dàn trải hoặc thiết bị thiếu nhân lực vận hành. Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng an toàn các thiết bị hiện có cũng được tăng cường.

Thực hiện điện não đồ cho bệnh nhân

Trung tâm Y tế Long Xuyên định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị có trọng tâm, phù hợp nhu cầu chuyên môn, ưu tiên các lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trung tâm đặt yêu cầu từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống X-quang, siêu âm, xét nghiệm tự động, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật.

Cùng với đầu tư mới, Trung tâm chú trọng rà soát nhu cầu, năng lực khai thác và điều kiện vận hành để nâng công suất sử dụng thiết bị, hạn chế đầu tư dàn trải hoặc thiết bị thiếu nhân lực vận hành. Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng an toàn các thiết bị hiện có cũng được tăng cường.

Đội ngũ y, bác sỹ thực hiện kỹ thuật nội soi

Cùng với chuyên môn, Trung tâm chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đơn giản hóa quy trình và tăng cường chăm sóc toàn diện, qua đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người bệnh.

Chuyển đổi số được xác định là một giải pháp quan trọng để Trung tâm sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh giúp giảm khâu trung gian, tăng khả năng giám sát và hỗ trợ cán bộ y tế. Trung tâm hướng tới cập nhật, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu dân cư, VNeID và bảo hiểm y tế, tạo nền tảng quản lý thông tin liên thông, hạn chế những xét nghiệm, chụp chiếu không cần thiết.

Thực hiện kỹ thuật đo khúc xạ khám mắt cho bệnh nhân

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuốc, vật tư y tế được chú trọng theo hướng bảo đảm cung ứng kịp thời, sử dụng an toàn, hợp lý và hiệu quả. Hội đồng Thuốc và Điều trị thường xuyên rà soát việc sử dụng thuốc, góp phần đáp ứng yêu cầu điều trị.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế Long Xuyên tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, đầu tư có trọng tâm cho cơ sở vật chất, thiết bị, mở rộng kỹ thuật phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Mục tiêu là đưa các nguồn lực đầu tư trở thành chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế cho người bệnh, qua đó nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm áp lực chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Văn Thắng

Ảnh: Phóng viên tác nghiệp và Trung tâm y tế Long Xuyên cung cấp.